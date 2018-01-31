Посол США в Тбилиси: членство Грузии в НАТО не должно зависеть от третьих стран

Грузия должна самостоятельно решать свою судьбу. США поддерживают устремления Тбилиси и его суверенные решения. Так посол США в Грузии Ян Келли прокомментировал доклад исследовательского института Heritage Foundation, посвященный перспективе вступления Грузии в Североатлантический альянс. Об этом передает издание Sova.

“США твердо поддерживают евроатлантическую интеграцию Грузии, занимает твердую позицию в том, что она должна стать членом НАТО. В некоторых странах самого альянса бытует мнение, что присоединение Грузии может вызвать раздражение России. Но Грузия суверенная демократическая страна, которая должна самостоятельно решать, чего она хочет. Этот выбор не должен зависеть от других стран”, – заявил посол США в Тбилиси.

США должны способствовать скорейшему вступлению Грузии в НАТО. И для этого вовсе не обязательно получить План действий по членству в альянсе. Об этом говорится в докладе, опубликованном на сайте влиятельного американского исследовательского института Heritage Foundation.

Как передает издание Sova, автор Люк Коффи, возглавляющий Центр внешней политики Дугласа и Сары Эллисон, озаглавил свой материал так: “Членство Грузии в НАТО входит в интересы США и Европы”. Эксперт рассказывает о событиях, произошедших на Кавказе после развала Советского Союза, о войне 2008 года, российской оккупации и стреплении Тбилиси интегрироваться в евроатлантические структуры.

Коффи, в частности, напоминает, что в августе 2008 года Россия вторглась в Грузию, начав короткую, но дорогостоящую 5-дневную войну. “Почти 10 лет спустя тысячи российских военных оккупируют Абхазию и Цхинвальский регион, которые вместе составляют 20% территории страны, признанной на международном уровне”.

Грузия преобразила свои вооруженные силы. По расходам на оборону они соответствуют стандартам НАТО. Грузия отправила тысячи военных в Ирак и Афганистан и сотни миротворцев на Балканы и в Африку. Даже вторжение России и последствия войны не остановили Грузию в деле налаживания более тесных связей с Западом. Это сделало Грузию контрибьютором трансатлантической безопасности.

Как отмечает Люк Коффи, с момента обретения независимости в 1991 году после распада Советского Союза Грузия стала маяком надежды в бушующем регионе. Там была последовательная мирная передача власти на открытых и свободных выборах, приняты экономические реформы для либерализации экономики.

“Грузия – важный союзник США, расположенный в геостратегически важном регионе. В 2008 году НАТО пообещало Грузии в конечном счете принять ее в свои ряды. Саммит альянса в Брюсселе в июле 2018 года станет хорошей возможностью для НАТО подтвердить это обязательство”, – пишет автор.

По мнению Коффи, это шанс для альянса вывести отношения между НАТО и Грузией на новый уровень близости, сохраняя перспективу полноправного членства страны в альянсе. “Также важно, что 2018 год станет годом, когда Грузия наконец получит долгожданные противотанковые системы Javelin, что станет шагом вперед в двусторонних отношениях США и Грузии”, – говорится в докладе.

Автор также считает: чтобы продвигать американо-грузинские отношения, США должны, помимо прочего, продолжать оказывать давление на Россию, чтобы положить конец ее незаконной оккупации грузинских территорий и заставить ее соблюдать 6-пунктное Соглашение о прекращении огня от 2008 года.

“Грузия воплощает в себе европейскую идею о том, что каждая страна обладает суверенным правом самостоятельно определять свой путь и решать, с кем ей строить отношения и кто ею будет управлять. Необходимо уважать территориальную целостность страны. И никакой внешний субъект (в данном случае Россия) не должен обладать правом вето на членство или более тесные отношения Грузии с такими структурами, как Евросоюз или НАТО”, – говорится в докладе.

“Отношения между НАТО и Грузией никогда не были столь тесными, но еще предстоит проделать большую работу. Сначала на саммите в Бухаресте в 2008 году Грузии было обещано, что в конечном итоге она станет членом НАТО. С тех пор приверженность к этому была подтверждена на каждом последующем саммите. <…> На трех последних саммитах (2012 год в Чикаго, 2014 год в Уэльсе и 2016 год в Варшаве) Грузия надеялась получить План действий по членству (MAP), но этого не произошло. <…> И Россия использует каждый провал в получении Плана действий для пропаганды своей победы”.

“Действия Владимира Путина часто описываются как поведение в стиле “холодной войны”, напоминающее времена Советского Союза. Такая характеристика по большому счету неверна: сегодня Запад имеет дело с имперской Россией, а не с Советской Россией. Под руководством Путина российская политика больше напоминает то, что было во времена царя перед революцией 1917 года.

Благодаря конституционным изменениям, он является премьер-министром или президентом России с 1999 года и может оставаться на одной из этих должностей до тех пор, пока жив. Поэтому Путин видит роль России в регионе через имперскую призму. Это особенно точно в отношении Грузии. Россия рассматривает Южный Кавказ как сферу своего естественного влияния, и в случае необходимости готова демонстрировать свое влияние в регионе военной силой”, – говорится вдокладе.

По словам Люка Коффи, первичная стратегическая цель России в Грузии (как и в Украине) заключается в том, чтобы огородить страны, которые когда-то были под властью России или Советского Союза, от влияиния западного сообщества. Автор также пишет о милитаризации Москвой оккуппированных регионов Грузии. “Там дислоцированы тысячи российских военных, размещена современная военная техника: бронемашины, танки, зенитные батареи и тактические баллистические ракеты”.

Грузия зарекомендовала себя как надежный союзник США, отмечает Люк Коффи. Он считает, что Соединенные Штаты должны защищать свои интересы на Южном Кавказе и в черноморском регионе и углубить двусторонние отношения с Грузией. Для этого, по мнению автора доклада, необходимо следовать некоторым рекомендациям.

сохранять видимое политическое присутствие в Грузии. Визит вице-президента Майка Пенса летом 2017 года стал отличным первым шагом.

подтолкнуть Россию к выполнению обязательств в рамках Соглашения о прекращении огня от 2008 года. Совершенно неприемлемо, что почти 10 лет спустя Россия по-прежнему не соблюдает полностью соглашение.

поставить в Грузию средства ПВО. Каждая страна имеет право на самооборону. Хотя решение о предоставлении противотанкового вооружения является хорошим первым шагом, можно сделать еще больше усилий для укрепления обороноспособности Грузии.

поощрять, по возможности, другие страны в вопросе отказа от признания независимости двух оккупированных Россией регионов Грузии.

способствовать скорейшему членству Грузии в НАТО, временно изменив статью 6 Североатлантического договора (которая определяет, какие территории подпадают под действие статьи 5). Многие опасаются, что вступление Грузии в альянс будет означать автоматическое начало войны с Россией за оккупированные регионы. Но Грузии может быть предложено стать членом НАТО при условии внесения поправок, чтобы временно исключить Абхазию и Цхинвальский регион из статьи 5, как это было в 1951 году, когда к альянсу присоединились Турция и Греция. Важно отметить, что это будет лишь временной мерой – до тех пор, пока признанная на международном уровне территориальная целостность Грузии не будет восстановлена ​​мирными и дипломатическими путем. Вступление в НАТО с измененной статьи 6 также согласуется с заявлением Грузии о неприменении силы в целях восстановления контроля над оккупированными регионами.

разработать стратегию для черноморского региона. Черное море находится на важном перекрестке между Европой, Азией и Кавказом. После незаконной аннексии Крыма оно по сути стало “русским озером”. Это представляет прямую угрозу интересам безопасности США, НАТО и Грузии.

работать с НАТО, чтобы открыть в Грузии сертифицированный Центр передового опыта по безопасности на Черном море. Прецедента открытия подобного центра в стране, не входящей в альянс, нет.

предложить Грузии отправить военных в возглавляемый США многонациональный батальон в Польше для службы в Силах реагирования НАТО. На сегодняшний день ни один союзник, не входящий в альянс, не предоставил своих войск в рамках этой инициативы.

содействовать Центрам передового опыта НАТО по безопасности в Грузии и на Южном Кавказе. НАТО должно помогать в столкновениях с российской агрессией, особенно в центрах, посвященных киберпространству (Эстония), энергетической безопасности (Литва) и противодействию пропаганде (Латвия).

подталкивать НАТО к тому, чтобы называть военное присутствие России в Цхинвальском регионе и Абхазии как оккупацию. В предстоящей декларации Саммита альянса должна быть хотя бы сноска, в которой будут перечислены все страны, признающие присутствие России в Грузии оккупацией.

прояснить, что для вступления в НАТО не требуется План действий по членству. Это распространенное заблуждение, что MAP является обязательным условием для присоединения к альянсу. И США должны использовать предстоящий саммит, чтобы убрать путаницу в этом вопросе.

содействовать тому, чтобы заседание Комиссии НАТО-Грузия проходило на уровне глав государств и правительств. В настоящее время эта встреча запланирована на уровне министров иностранных дел. Это посылает неверный сигнал грузинскому народу.

договориться об условном пакете экономических санкций, который автоматически вступит в силу в случае присоединения Абхазии или Цхинвальского региона к России. США должны четко заявить России, что аннексия любого из отколовшихся регионов приведет к усилению экономических санкций, которые нацелены на ключевых российских чиновников.

продвинуть соглашение о свободной торговле с Грузией. Хотя грузинская экономика относительно невелика, соглашение будет иметь геополитическое значение. Оно отправило бы мессидж в регион – друзьям и противникам, что США – ключевой игрок и серьезно относятся к углублению отношений с такой достойной страной, как Грузия.

Фото — Sova