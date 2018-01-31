«Мы готовы содействовать Армении как в вопросе стимулирования частного сектора, так и в целом по инвестициям»: Василис Марагос

30 января министр финансов Армении Вардан Арамян принял делегацию Генерального директората по вопросам соседства и расширения Европейской комиссии, возглавляемой руководителем отдела главного директората Еврокомиссии по вопросам соседства и расширения по вопросам Армении, Азербайджана, Беларуси и Восточного партнерства Василисом Марагосом.

Стороны коснулись деятельности, осуществленной в предыдущем году в рамках сотрудничества, наметили планы на будущее и обсудили подходы по их реализации. Министр Вардан Арамян отметил важность развития эффективного партнерства между сторонами: «Мы всегда стараемся достичь максимального результата с помощью своей систематической и последовательной работы, и высоко ценим сотрудничество с вами в этом вопросе», – сказал Вардан Арамян.

Василис Марагос в свою очередь отметил, что важно поддерживать и углублять активный диалог между сторонами. «Мы готовы содействовать Армении как в вопросе стимулирования частного сектора, так и в целом по инвестициям. Необходимо оценить текущую ситуацию и установить приоритеты, взяв на вооружение реалистичный и прозрачный стиль работы», – подчеркнул он.

В конце встречи стороны подвели итог обсуждениям и достигли договоренности о дальнейших шагах двустороннего сотрудничества.

Министерство финансов РА