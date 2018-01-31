Президент Академии наук – о встрече с Арменом Саргсяном: «Я ничего не знаю, он сам скажет обо всем»

Aravot.am вчера поинтересовался у президента Академии наук РА Радика Мартиросяна, состоялась ли встреча кандидата в президенты Армении Армена Саргсяна с руководством Национальной академии наук?

«Нет, встреча еще не состоялась, и потом это будет встреча не с руководством, а с академией», – сказал президент НАН. Мы спросили его, о каких вопросах будет вестись речь, есть ли у него конкретные вопросы, ответы на которые он хотел бы услышать во время встречи.

«Я ничего не знаю о том, какой будет тема, это его пожелание, и он сам скажет обо всем», – ответил Радик Мартиросян.