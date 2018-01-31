Эрдоган подал в суд на оппозиционного деятеля, опубликовавшей «твит» о Геноциде армян

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подал в суд на главу Стамбульской региональной структуры оппозиционной Народно-республиканской партии (РНП) Джанан Кафтанджиоглу, требуя компенсации в размере 700 000 лир (184.500 долларов). Согласно турецкому новостному сайту NTV.com, Республиканская прокуратура Стамбула по иску Эрдогана приступила к расследованию в отношении Кафтанджиоглу по обвинению в унижении государственных учреждений Турции и оскорблении президента Эрдогана.

Эрдоган подал в прокуратуру 14 отдельных исков, требуя компенсацию в 50 тысяч лир за 14 грубых осуждающих «твитов» Кафтанджиоглу, сделанных в его адрес в разное время. Еще один судебный процесс против члена РНП начал также сын Эрдогана – Билал Эрдоган, требуя компенсации в размере 100 тысяч лир (26.000 долларов).

Напомним, что запись о Геноциде армян, а также антиправительственные записи в «Твиттере» Кафтанджиоглу оказались в центре внимания турецких СМИ после того, как она была избрана главой Стамбульской региональной структуры Народно-республиканской партии. 16 января президент к этой теме обратился Эрдоган и подверг Кафтанджиоглу резкой критике.

Из записей в «Твитере» президент Турции особо выделил ту, которую Кафтанджиоглу сделала на тему Геноцида армян. «В чьих руках осталась партия Мустафы Кемаля?», – задав риторический вопрос, Эрдоган продолжил: «Она (Кафтанджиоглу, – ред.), используя выражение «Геноцид армян», унижает нашу нацию и историю. А государство называет серийным убийцей. И вину за жертвы терактов также возлагает на государство».

Эрдоган прокомментировал также запись Кафтанджиоглу в поддержку митингующим в парке Гези (рядом с площадью Таксим, – ред.), назвав это провокацией.

По словам Эрдогана, избрание Кафтанджиоглу в качестве председателя Стамбульской региональной структуры Народно-республиканской партии стало настоящей «катастрофой».

Напомним, что 24 апреля 2012 года Кафтанджиоглу в «Твитере» написала: «Сегодня день Геноцида армян. Сегодня мы на [площади] Таксим взываем к памяти подвергшихся резне наших армянских граждан».

Источник – Ermenihaber.am