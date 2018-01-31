Рогозин рассказал об ущербе от санкций США для российской «оборонки»

Ущерб от санкций США для российского обороно-промышленного комплекса (ОПК) составляет сотни миллиардов долларов, заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин, сообщает Газета.Ру со ссылкой на РИА «Новости».

Он отметил, что стратегически для Москвы при правильных действиях это выгодно.

По словам Рогозина, данные санкционные меры могут быть выгодны американцам, потому что «они просовывают свой товар, лишая европейцев возможности сбыта своего товара на территорию России», и мешая России продавать свой товар в третьих странах.

«Но это категорически невыгодно европейцам. То есть американцам выгодно, России стратегически, в общем-то, если она правильно себя поведет, выгодно, потому что она приобретает много компетенций, а Европе, нашим европейским партнерам, нашим соседям, это невыгодно. Ущерб исчисляется, конечно, даже не десятками, а сотнями миллиардов долларов, к сожалению», — сказал Рогозин, отвечая на вопрос, действительно ли оборонка России потеряла миллиарды долларов из-за санкций, как утверждает Госдеп США.

Ранее Рогозин рассказал «Газете.Ru», что в правительстве нашли решение для избавления от санкционной чумы.