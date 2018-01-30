Полиция Армении выступила с разъяснениями по поводу попытки задержания Никола Пашиняна в Риме

Полиция Армении выступила с разъяснением в связи с заявлением руководителя оппозиционной фракции «Елк» («Выход») Национального Собрания Армении Никола Пашиняна о попытке его задержания в Риме, передает Радио Азатутюн.

«Сообщаем, что после того, как объявленный в розыск через Интерпол Никол Пашинян 1 июля 2009 года добровольно явился в Полицию, розыск в его отношении был прекращен. 21 июля 2009 года НЦБ Интерпола Армении направило соответствующее уведомление в Генеральный секретариат Интерпола о прекращении международного розыска в отношении Пашиняна, в свою очередь Секретариат представил соответствующие сведения всем странам-членам Интерпола», – говорится в сообщении Полиции РА.

Отметим, что ранее Никол Пашинян написал на своей странице в Facebook, что итальянская полиция «осадила» его гостиничный номер в Риме с тем, чтобы его задержать. По словам Пашиняна, основанием для действий полиции послужил факт его розыска с 2008 года по линии Интерпола.