О чем говорили республиканцы с Арменом Саргсяном: видео

Как мы уже сообщали, кандидат в президенты от РПА Армен Саргсян вчера встретился с членами парламентских фракций РПА и АРФД. На депутата фракции РПА Рузанну Мурадян эта встреча произвела впечатление. Она говорит, что представления Армена Саргсяна оправдали их ожидания, он дал четкие ответы на вопросы о будущем нашей страны.

Мы попросили выделить круг вопросов, которые были затронуты депутатами от РПА. Рузанна Мурадян только ответила, что это были вопросы, которые волнуют всех граждан РА, в том числе и по поводу будущего страны. Взгляды на перспективу Армена Саргсяна совпали с взглядами и представлениями членов РПА.

Мы спросили, в курсе ли Армен Саргсян в том, что коррупция в Армении имеет довольно серьезные проявления, что создает проблемы для Армении, знает ли он, что уровень бедности достиг опасного порога? «Армен Саргсян обо всем информирован и не только информирован, но и предлагаемые им механизмы решения, и его идеи очень убедительны и обнадеживают», – сказала Рузанна Мурадян.

В целом Рузанна Мурадян считает, что заранее и четко обозначенные президентом Армении Сержем Саргсяном критерии призваны засвидетельствовать, что они несут весомую и высокую ответственность за будущее страны.

Подробности — в видеоматериале: