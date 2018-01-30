«Собака лает, караван идет»: реакция Путина на «Кремлевский доклад» США

Президент России Владимир Путин на сегодняшней встрече со своими доверенными лицами пошутил, что обижен тем, что его не включили в «кремлевский доклад», опубликованный минфином США, передает издание Ведомости.

«Обидно, слушай», — отреагировал президент на вопрос одного из доверенных лиц об отношении к этому докладу. По его словам, Россия воздержится от ответных шагов: Москва подождет развития событий. «Мы не собираемся лезть на рожон, обострять ситуацию. Мы хотим и будем терпеливо выстраивать отношения настолько, насколько готова к этому другая сторона, американская, в данном случае», — ответил он.

Путин рассказал, что сегодня с утра его проинформировали о «кремлевском докладе», но сам список он не смотрел. «Нам больше всего надо думать о себе, заниматься экономикой, сельским хозяйством, поддержкой экспорта, здравоохранением, образованием, обороноспособностью конечно, — и тогда придет осознание того, что нет никакого смысла формулировать какие-то списки, угрожать, пугать или пытаться сдерживать наше развитие,… руководствуясь известным правилом — «собака лает, караван идет»», — заметил президент РФ.

«Что касается самого списка — вся администрация президента, все правительство, весь бизнес… За каждым из этих людей и за каждой из этих структур стоят рядовые граждане нашей страны, трудовые коллективы, целые отрасли. То есть, по сути, всех нас, все 146 миллионов, занесли в какой-то список. В чем смысл таких действий, я не понимаю», — сказал президент.

Но, по оценке Путина, список кремлевского доклада — «безусловно, недружественный акт». «Он осложняет и без того в тяжелом положении находящиеся российско-американские отношения и наносят вред, безусловно, международным отношениям в целом», — сказал президент.

По его мнению, составители списка «в основном занимаются своей внутренней политикой», атакуя президента США. Он напомнил, что из-за проблем с утверждением бюджета парламентом Дональд Трамп не мог даже пользоваться служебным самолетом для полета на экономический форум в Давосе. Оппозиция спорит с Трампом по многим вопросам, в том числе и по международным, — «ссылаясь на мнимое вмешательство в выборы в США, портят и разваливают окончательно российско-американские отношения».

Президент России напомнил, что в отношениях России и США есть что терять — это иранское и северокорейское направления, договор о СНВ и сотрудничество спецслужб.

США, внося Россию в санкционные списки наряду с Северной Кореей и Ираном, «одновременно просят нас поучаствовать в решении северокорейской ядерной программы и подумать о том, что нужно сделать на иранском направлении», отметил Путин. «Это разве не глупость?!» — заявил он.

Кроме того, вскоре должно быть принято решение о судьбе договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ), напомнил Путин. Срок действия договора заканчивается: «Мы будем это делать или не будем?» — добавил Путин. «С терроризмом мы будем бороться или не будем?» — продолжил российский президент, напомнив, что недавно спецслужбы США сообщили о готовящемся теракте в Петербурге и получили аналогичную информацию от российских спецслужб. «Так нужно или нет? Мы будем работать или нет? Хотите или нет?! Мы можем без этого обойтись, но мне кажется, что в этом все заинтересованы. Это полная глупость сворачивать наши отношения до нуля», — заявил Путин.

В Москве ждали публикации списка из «кремлевского доклада» и готовы были предпринять ответные шаги, рассказал Путин. «Причем серьезные, которые бы скатили наши отношения к нулю», — добавил он. «Мы воздержимся пока от этих шагов. Но мы будем внимательно смотреть, как будут развиваться события на практике: там есть еще какой-то секретный список, в нем, говорят, какие-то фамилии со звездочками. Надо разобраться, как это все будет происходить», — сообщил президент. Россия не заинтересована в сокращении отношений с США, заверил Путин: «Мы наоборот хотим развивать наши отношения с США. Уверен, что в этом заинтересован и народ США, народ России и в целом в мире люди вздохнут с облегчением, если увидят, что две крупнейшие ядерные державы выстраивают отношения по-современному, с уважением друг к другу. Но все должны понимать, что бесконечной сдачи позиций ждать невозможно», — предупредил Путин.

Фото — Ведомости