Украина провела первое успешное испытание крылатой ракеты наземного базирования: видео, фото

Сегодня успешно прошли первые летные испытания новой ракетной техники — украинской крылатой ракеты наземного базирования, способной точно поражать наземные и морские цели. Об этом сообщил Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов после завершения испытаний, передает издание Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.

По его словам, это полностью украинская разработка, которая осуществляется конструкторами государственного предприятия «ГосККБ»Луч» в сотрудничестве с другими государственными и частными предприятиями ОПК Украины. «Во время удачно прошедших испытаний проверялись летные характеристики и работа систем ракеты», — пояснил он.

Турчинов также сообщил, что Советом национальной безопасности и обороны, координирующим национальную ракетную программу, поставлена ​​задача «по разработке комплексов крылатых ракет не только наземного, но также морского и воздушного базирования». «Дальность действия наших крылатых ракет и их боевое снаряжение не противоречат подписанным Украиной международным соглашениям для такого вида оружия», — добавил он.

«Для Украины это очень важное событие, поскольку вследствие состоявшегося после подписания Будапештского Меморандума тотального разоружения украинской армии на вооружении ВСУ не оставалось ни одной крылатой ракеты», — сообщил А. Турчинов.

«Сегодняшними испытаниями мы открыли новый этап ракетной программы, согласно которому наши Вооруженные Силы должны получить мощные высокоэффективные крылатые ракеты, способные на большом расстоянии точно поражать вражеские цели», — отметил Секретарь СНБО, подытожив, что ракетные комплексы такого класса «являются важным фактором сдерживания агрессора».