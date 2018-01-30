Армен Саргсян: «В бытность мою премьер-министром закрылось министерство печати»

После встречи вчера кандидата на пост четвертого президента Армении от Республиканской партии Армена Саргсяна с депутатами и министрами от АРФ Дашнакцутюн, членами Верховного органа и Бюро АРФД журналисты попытались задать ему некоторые вопросы.

Он призвал журналистов немного подождать, так как намерен объявить о своем решении и ответить на вопросы журналистов после встречи с политической общественностью и политическими силами.

«Давайте развивать журналистскую и политическую этику. Будем уважать друг друга. Когда я был премьер-министром, то вы, вероятно, помните, что я очень уважительно относился к прессе. И в бытность мою премьер-министром, например, было закрыто министерство печати. Я отношусь к журналистскому сообществу с большим уважением. И если я решу, и буду избран, то продолжу работать с вами тем же образом», – сказал г-н Саргсян.

Эти слова Саргсян говорил, сидя в своей машине и отвечая на вопросы журналистов. Затем он закрыл дверь машины, машина уже собиралась тронуться с места, когда г-н Саргсян открыл дверь машины и обратился к журналистам: «Если вы позволите, я попрощаюсь с принимавшими меня в гостях». Затем Саргсян подошел к представителям АРФ Дашнакцутюн и, пожав им руки, пожелал успехов.

«Даже не дали человеку попрощаться», – сказал политический представитель Бюро АРФД Армен Рустамян.