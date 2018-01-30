13 человек получили ранения на тбилисской станции метро «Варкетили» в результате обрушения потолка: Аliq.ge

Aliq.ge. В результате обрушения потолка на станции «Варкетили» Тбилисской метрополитена 13 человек получили ранения.

Они доставлены в четыре разных медицинских учреждения. В одной из больниц находится министр здравоохранения Грузии Давид Сергеенко.

Министр уже встретился с четырьмя пострадавшими.

«К нашей радости, их состояние не тяжелое. Пострадавшие некоторое время будут находиться под наблюдением врачей. Их жизнь ничего не угрожает», – сказал министр. Сергеенко добавил, что, прежде всего, он намерен посетить и других пострадавших.