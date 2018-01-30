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17:38 | Январь 30 2018

Армен Саргсян – об «инциденте» с Вазгеном Саргсяном: «Это ложь»

Армен Саргсян – об «инциденте» с Вазгеном Саргсяном: «Это ложь»

После вчерашней встречи кандидата на пост четвертого президента Армении от Республиканской партии Армена Саргсяна с представителями АРФ Дашнакцутюн, журналисты поинтересовались у него причинами его отъезда из Армении.

На вопрос журналиста, имел ли место инцидент между ним и бывшим министром обороны Вазгеном Саргсяном, из-за которого он и покинул Армению, г-н Саргсян ответил: «Это ложь, ничего такого не было, и я прошу не злоупотреблять этим».

Напомним, что окончательное решение по предложению РПА стать их кандидатом на пост президента г-н Саргсян примет после встреч с политическими силами. Вчера до встречи с АРФ Дашнакцутюн г-н Саргсян встречался также с представителями РПА.

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Рубрики: Политика

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