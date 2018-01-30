Кремль: это «попытка США оказать влияние на выборы в России»

ТАСС. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает так называемый «кремлевский доклад» США попыткой оказать влияние на выборы президента РФ, однако, по его мнению, никакого влияния не будет.

«Мы действительно считаем, что это прямая и очевидная попытка приурочить какие-то действия к выборам так, чтобы оказать на них влияние», — сказал представитель Кремля про так называемый кремлевский доклад журналистам.

«Мы не согласны с этим, и мы убеждены, что никакого влияния не будет», — подчеркнул Песков.

По его мнению, «сама публикация списка ничего не означает, публикация не является очередной санкционной волной». «Вместе с тем, конечно, нужно будет смотреть и анализировать, какие последуют действия дальше за публикацией. Вот эти действия, конечно, будут анализироваться в Москве для того, чтобы в любом случае и наши интересы, и интересы наших компаний были обеспечены максимально возможным образом», — пообещал представитель Кремля.