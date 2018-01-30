Четыре сенатора обратились к госсекретарю США с призывом включить в санкционный список ряд лиц, в их числе — россиянин Камо Авагумян

На днях ожидается выход так называемого Кремлевского доклада Министерства финансов США – 241 статьи «Закона о противодействии противникам Америки посредством санкций». Статья наделала немало шума в Москве, а Вашингтон посетило немало эмиссаров из России, которые пытались разузнать, кто потенциально может оказаться в списке. Сам список, отмечают американские эксперты, такие как Дэниел Фрид, не означает моментального введения санкций против человека или компании, которая в нем находится.

Информация о том, что «Кремлевский доклад» Министерства финансов США будет включать тысячи и даже десятки тысяч людей, не соответствует действительности, уверен бывший координатор санкционной политики Госдепартамента, а ныне эксперт Атлантического совета Дэниел Фрид. Речь не идет о том, чтобы взять список самых богатых россиян по версии журнала «Форбс» и создать на его основе «Кремлевский доклад», добавляет он.

«Закон четко указывает, кто эти люди: это россияне, которые близки к Путину и к кремлевской системе. Это люди, которые управляют денежными каналами Путина, держат для него деньги. Люди, которые являются инструментом его политической воли».

Эксперты и журналисты по обе стороны Атлантического океана стараются предугадать, кто именно может оказаться фигурантом доклада Минфина.

«В Москве по этому поводу существует истерия, на мой взгляд, неадекватная по размеру. Я думаю так: что некоторые люди, которые, скорее всего, попадут они как-то не волнуются, а те люди, которые, скорее всего, не попадут – через чур волнуются и привлекают к себе внимание», — считает главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

Дэниел Фрид подтвердил информацию, что некоторые россияне обращались к лоббистам в Вашингтоне по вопросу «Кремлевского доклада».

«Со мной выходили на связь ряд юридических фирм, представляющих интересы российских клиентов. В некоторых случаях они называли имена, в большинстве случаев – нет. Я не буду называть имена, поскольку юристы обращались ко мне на конфиденциальных условиях, и я не хочу подорвать их доверие», — рассказал Дэниел Фрид.

Ни в Министерстве финансов, ни в Государственном департаменте, ни в офисе директора Национальной разведки, куда «Голос Америки» обратилось за комментариями, пока ничего не ответили.

Четыре американских сенатора-республиканца – Грэм, Рубио, Гарднер и Уикер – направили открытое письмо госсекретарю Рексу Тиллерсону и призвали его обратить внимание на генпрокурора России Юрия Чайку и его сына Артема, Камо Авагумяна – бизнес-партнера сына, бывшую жену заместителя генпрокурора Геннадия Лопатина Ольгу, а также предпринимателя Алишера Усманова. Эти люди, как отмечают сенаторы, связаны со «значительными актами коррупции».

Дэниел Фрид отмечает – попадание в список Минфина США не означает, что против человека или компании будут немедленно введены санкции, но при необходимости это будет проще сделать.

«Я надеюсь, что администрация Белого дома оставит список открытым. Я не вижу смысла в его ежегодном пересмотре. Если цель списка – снизить участие его фигурантов в агрессивных схемах Путина, тогда необходимо держать его открытым, на тот случай, если в будущем будет больше информации или чтобы была возможность исключать из списка людей», — отметил Дэниел Фрид.

Он добавляет: список Минфина, существующие санкции и потенциальные призваны усилить давление на Путина со стороны его близкого окружения. Алексей Венедиктов считает, что в условиях сложившийся политической системы в России этого не произойдет.

«Расскажите мне, как это будет работать. Придет какой-то условный Усманов к Путину и скажет: «Слушай, я из-за тебя потерял деньги. Давай меняй политику»? Ну, он просто с этим вопросом не подойдет», — считает Алексей Венедиктов.

Глава проекта о постсоветских олигархах «Подрыватели» Илья Заславский считает, что открытого раскола в российской элите не будет.

«Это работает более тонкими способами: люди начинают бежать в другую страну, выводить капиталы, начинают как-то пытаться действовать вне этой системы – некоторые, не все. Некоторые, конечно, наоборот бегут к власти за большей защитой, прекращают выезжать за рубеж. Если разрыв и будет, то он будет тайный и тихий», — рассказал он.

Это, по мнению Ильи Заславского, открывает новое поле для США: некоторые представители российской элиты могут начать более активно отмежевываться от действий Кремля.

Дэниел Фрид обращает внимание, что санкции, которые могут последовать после публикации «Кремлевского доклада», являются ответом США на вмешательство России в выборы в 2016 году. Бывший высокопоставленный чиновник Госдепа уверен, что взаимоотношения между Вашингтоном и Москвой улучшатся в будущем. Главная задача сейчас – дать отпор агрессивным действиям Кремля.

На главном снимке — Камо Авагумян (фото — Tert.am)

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