Грузия с 2018 года планирует отказаться покупать газ у России

Грузия с этого года не планирует покупать газ у России, поскольку всю потребность в этом виде топлива покрывает Азербайджан. Об этом заявил заместитель министра экономики Грузии Георгий Чиковани, передает Радио Свобода.

Грузинская оппозиция ранее заявляла, что правительство неспособно приобрести природный газ у компании «Газпром» после того, как в прошлом году Москва и Тбилиси договорились «монетизировать» плату за транзит топлива в Армению. Чиновник эти утверждения отверг.

«Нельзя сказать, что нам не хватает денег на покупку российского газа. В любом случае, денежное вознаграждение достаточно большое», – заявил заместитель министра. Он подчеркнул, что в настоящее время «Грузии просто не нужен российский газ, поскольку вполне хватает азербайджанского».

Согласно договору между «Газмпромом» и грузинским правительством, за транзит газа в Армению в прошлом году платили частично деньгами и частично сырьем. С 2018 года оплата будет производиться только деньгами. Ранее от транзита российского газа в Армению Грузии причиталось 10 процентов от общего объема его транспортировки.

Фото — Радио Свобода