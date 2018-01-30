Информатор WADA Родченков: Путин — соучастник системы допинга в России

Deutsche Welle. Владимир Путин знал о российской государственной системе допинга на Олимпийских играх в Сочи и покрывал ее. Об этом заявил информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков в интервью немецкому журналисту Хайо Зеппельту (Hajo Seppelt). Показ очередного документального фильма Зеппельта из серии «Секретное дело — допинг» запланирован на вечер понедельника, 29 января, в эфире немецкой общественно-правовой телерадиокомпании ARD.

Путин не может отрицать того, что он был центральной фигурой в российской системе допинга, подчеркнул бывший глава московского антидопингового центра. «Конечно, это шло сверху, от президента. Поскольку лишь президент может поручить ФСБ заниматься таким особым заданием», — утверждает Родченков. Он сообщил также, что государственная система допинга существовала в России еще до Игр в Сочи.

«До Олимпиады в Пекине скрывать допинг было просто»

Кроме того информатор WADA подтвердил достоверность оказавшихся в распоряжении ARD документов, которые свидетельствуют о планомерном использовании допинга в России задолго до Сочи. По словам Григория Родченкова, в системе были задействованы в основном легкоатлеты. «До Пекина это было очень просто. Можно было делать, что хочешь, и все атлеты российской сборной принимали допинг», — заявил Родченков.

В период между Олимпиадой в Пекине в 2008 году и Олимпиадой в Лондоне в 2012 году стратегию сокрытия допинга пришлось изменить, сообщил бывший глава московского антидопингового центра. Однако власти по-прежнему держали все под контролем, а к Играм в Сочи довели систему до совершенства, отметил он.

Исполком МОК не обсуждал тему России

На заседаниях исполнительного комитета Международного олимпийского комитета (МОК), во главе с президентом МОК Томасом Бахом (Thomas Bach) дебаты о допинге в России были нежелательны, утверждает в этом же фильме ARD бывший председатель комитета спортсменов МОК Клаудиа Бокель (Claudia Bokel). «Мы хотели жестких последствий для России. Чтобы Россию именно исключили из Олимпийских игр в Рио или в Пхёнчхане», — заявила Бокель.

Однако, по ее словам, подобные вопросы нельзя было обсуждать на заседаниях исполкома МОК. «А впоследствии тема была снова снята с повестки дня», — заявила Бокель. После этого она заявила о своем уходе в отставку.

Новые контейнеры с допинг-пробами можно вскрыть

Ранее WADA заявило о возможных проблемах с контейнерами для допинг-проб нового поколения BEREG-KIT Geneva. Агентство начало расследование в связи с подозрениями, что контейнеры можно легко вскрыть. Об этих подозрениях WADA сообщила лаборатория в Кёльне, которая установила, что замороженные контейнеры могут быть открыты вручную. Новые сосуды были разработаны в связи с допинговым скандалом в России.

Родченков, являющийся основным информатором WADA по делу о существовании в России государственной системы допинга, опасается за свою жизнь и находится под действием американской программы защиты свидетелей.

Фото — Deutsche Welle