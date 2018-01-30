Военная операция ВС Турции в Африне: официальные и неофициальные цифры

По данным действующей в Лондоне правозащитной организации «Сирийская обсерватория по правам человека» (Syrian Observatory for Human Rights), в течение 9 дней военных действий в Африне погибли 42 араба, армян и курдов. По данным издающейся в Турции армянской газеты «Агос», 12 из них дети, и семеро являются гражданскими лицами.

С турецкими вооруженными силами и боевиками Свободной сирийской армии, проводящими операцию «Оливковая ветвь», сражаются Сирийские демократические силы (SDG) и Силы народной самообороны (YPG). Имеются многочисленные потери. По состоянию на 27 января общие потери YPG и турецких сил составили 72 человека. В то же время четверо турецких солдат находятся в руках курдских сил.

По сообщению источника, Турция подвергла бомбардировке окрестные села Калжиба, Мариам и пригород Африна Маабали, что привело к крупным жертвам среди военного и гражданского населения, и число жертв может продолжать расти, в случае смерти тяжелораненных.

С 21 по 26 января из числа поступивших в больницы гражданских лиц скончались 34 человека, в том числе 10 детей и 7 женщин.

Согласно заявлению, сделанному президентом Турции Реджепом Эрдоганом 28 января, у турецкой стороны и ее союзников есть 20 погибших, из которых 7 – из турецких вооруженных сил, а остальные – из Свободной сирийской армии. В то же время Эрдоган отметил, что потери их противников в Африне составило 484 человека. А согласно недавнему заявлению турецких военных от 29 января, с начала операции и по сей день общие потери курдских сил составляют 597 человек.

В то же время получило подтверждение более раннее заявление армейского руководства, что у турецкой стороны было 5 погибших и 11 раненых.

Источник – Ermenihaber.am