«Для большинства людей находиться в «черном списке» Азербайджана большая честь»: Налбандян

Сегодня министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян в ходе встречи с журналистами прокомментировал заявление официального Баку о том, что известные общественные и политические деятели, посетившие Арцах, извинились перед Азербайджаном и попросили убрать их из «черного списка».

«Если верить утверждениям Баку, что эти люди извиняются, то данный список не увеличивался бы и не достиг бы до шестисот», – отметил Эдвард Налбандян.

Он напомнил об утверждении известного блогера Александра Лапшина о том, что после случившегося с ним число посетителей Арцаха только увеличится, что и произошло.

«Утверждения азербайджанской стороны не соответствуют действительности. Большинство людей в этом списке считают честью быть включенным в этот список. А утверждения, что они просили удалить из списка и извинились за посещение Арцаха, также не соответствуют действительности», – объявил Эдвард Налбандян.