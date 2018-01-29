В США готовы представить доклады о возможностях расширения санкций против России

Голос Америки. В США подготовлен ряд докладов о возможностях расширения санкций против России, в том числе – список российских олигархов и потенциальных ограничений в отношении долговых обязательств российского правительства.

Напомним, что разногласия между Москвой и Вашингтоном связаны с обвинениями в адрес Москвы во вмешательстве в президентские выборы 2016 года, а также с конфликтами в Украине и Сирии.

Доклады подготовили Министерство финансов и Госдепартамент по распоряжению Конгресса.

«Министерство финансов… планирует сегодня представить доклад и вывести этот процесс на следующий уровень», – сообщил в понедельник каналу CNN заместитель пресс-секретаря Белого дома. Чуть позже другой представитель Белого дома рассказал, что доклад, как ожидается, будет содержать список лиц, подозреваемых в нарушениях.

Пока неясно, приведет ли публикация докладов к введению новых санкций, однако пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал журналистам, что Россия считает эти доклады попыткой повлиять на предстоящие в марте президентские выборы.

Конгресс и миллионы американцев призывают наказать Россию за вмешательство в выборы. Однако при ближайшем рассмотрении затрагиваемых в докладах вопросов становится ясно, что инициатива гораздо масштабнее, нежели просто попытка нанести ущерб российской экономике или ответить на вмешательство в выборы.

В докладах Минфин и Госдепартамент разъясняют, какие ведомства задействованы в процесса и как именно будут осуществляться принятые решения.

В июле Конгресс подавляющим большинством голосов принял закон о санкциях в отношениях противников США. Документ, подписанный президентом, несмотря на его возражения, предписывает администрации ввести санкции в отношении юридических и физических лиц, имеющих отношение к российским оборонному и разведывательному секторам.

В конечном итоге в список вошли 33 таких лица. В случае, если компании из других стран мира будут уличены в ведении дел с этими лицами, в их отношении могут быть введены санкции.

Ранее Представитель Минфина сказал корреспонденту журнала Newsweek, что ведомство активно работает над докладами о российских олигархах и возможном расширении санкций, которое может затронуть государственные долговые обязательства и деривативы.

«Каждый раз, как вводятся санкции, их эффект на самом деле оказывается шире заявленного, – поясняет представитель Министерства обороны Марио Манкузо. – Если вы ведете бизнес на международном уровне, знакомы с санкционным законодательством и знаете, что вам можно вести дела с неким лицом из России, вы, возможно, все равно предпочтете этого не делать, даже если это не запрещено, подумав: “А когда будет следующий удар?”. И правительство США это знает».

По словам близкого к делу источника в Госдепартаменте, санкционная политика США в отношении России четко предписывает правительству Путина прекратить вмешательство в Украине и выполнять Минские соглашения, заключенные в 2015 году Германией, Францией, Украиной и Россией с целью обеспечения мира Украине.

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