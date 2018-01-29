Глава МИД Армении называет инициативу в России по «сносу» памятника Нжде в Ереване «спекуляциями»

В Госдуме России состоялся круглый стол на тему «Борьба с героизацией фашизма и возрождением неонацизма: законодательные аспекты», в ходе которого участники мероприятия заявили о необходимости сноса памятника герою армянского народа Гарегину Нжде в Ереване. На круглом столе выступил политолог Сергей Марков, который обвинил Армению якобы в «пособничестве фашизму», сообщает агентство Rusarminfo со ссылкой на издание Вестник Кавказа.

Сергей Марков, известный своей проазербайджанской позицией, также сообщил, что петицию о сносе памятника Нжде в Ереване на сайте Change.org подписали больше 200 тысяч человек.

28 мая 2017 года, в День первой республики, в центре Еревана состоялась официальная церемония открытия памятника военному и государственному деятелю Гарегину Нжде (1886 -1955), который считается одним из идеологов программы объединения армянского народа на всей территории его исторической родины в рамках единого армянского государства.

Глава МИД Армении Эдвард Налбандян прокомментировал сегодня сообщения о состоявшемся в Госдуме России круглом столе на тему «Борьба с героизацией фашизма и возрождением неонацизма: законодательные аспекты», в ходе которого участники мероприятия заявили о «необходимости сбора подписей для сноса памятника Гарегину Нжде в Ереване». Об этом передает Panorama.am.

Комментируя данные развития в ходе сегодняшней пресс-конференции, Э. Налбандян отметил: «Это спекуляции некоторых противников, и их причины вполне очевидны. Это делается преднамеренно, и не стоит попадаться в ловушку. В Республике Армения заявления на сей счет делались на самых разных уровнях, и здесь нечего ни добавить, ни убавить».

Фото — Rusarminfo