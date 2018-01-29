Э.Налбандян: Армения всегда выступала за расширение полномочий офиса ЛПДП ОБСЕ, именно Баку торпедировал процесс

Армения всегда была сторонником расширения полномочий офиса Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика. Об этом заявил сегодня в ходе пресс-конференции министр иностранных дел РА Эдвард Налбандян, передает Panorama.am.

«Это единственная международная структура, находящаяся в зоне конфликта, которая выполняет наблюдательскую миссию. Если увеличится число представителей наблюдательских миссий и повысится их эффективность, то это может поспособствовать снижению напряженности на границе. Это может поспособствовать также реализации достигнутых в 1994-1995гг. соглашений», – отметил министр.

Э. Налбандян напомнил, что не удалось расширить возможности офиса Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика из-за многочисленных препятствий со стороны Азербайджана, между тем армянская сторона дала согласие на расширение полномочий.

Э. Налбандян напомнил также, что в ходе последней встречи в Кракове на уровне глав МИД Армении и Азербайджана была достигнута принципиальная договоренность – увеличить офис Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ на 7 человек.

«Баку всегда после подобных встреч делает “креативные” заявления, однако пока молчит относительно данной договоренности. Об этом заявляли Армения и сопредседатели Минской группы ОБСЕ. Надеемся, что это договоренность будет реализована, и азербайджанская сторона не отступит», – отметил глава МИД РА.

Что касается внедрения механизмов расследования инцидентов на границе, Э. Налбандян отметил, что стороны многократно осознавали, что данная структура должна быть создана, однако Азербайджан вновь отступил от договоренностей.

«Сопредседатели Минской группы ОБСЕ как минимум два раза заявляли о том, что Армения дала согласие и они ожидают, что на внедрение механизмов доверия даст согласие также азербайджанская сторона. Данный вопрос остается в повестке, поскольку это может стать не только отличным инструментом по части расследования приграничных инцидентов, но и в вопросе снижения напряженности на границе», – отметил Э. Налбандян.

Как передает Радио Азатутюн, Эдвард Налбандян сегодня на пресс-конференции заявил также, что Армения делает все возможное для поддержания военного баланса.

Напомним, азербайджанское информационное агентство АПА со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана сообщило, что в середине этого месяца в порт Баку прибыла очередная партия современного российского вооружения.

Отметим, что за последние годы Азербайджан закупил у России вооружения, в том числе и наступательного, примерно на 5 млрд долларов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев недавно в интервью РИА Новости в Давосе ​сказал, что «у Азербайджана нет никаких ограничений в вопросе покупки оружия у России».

На вопрос журналиста, как он относится к доставке очередной партии российского оружия в Азербайджан, Налбандян ответил: «Очевидно и известно, что Россия играет важную роль в поддержании стабильности и безопасности в регионе, не только как страна-сопредседатель Минской группы, но и как страна, играющая в регионе важнейшую роль. Что касается поставляемого Россией Азербайджану вооружения, то по этому вопросу президент и министр иностранных дел страны не раз высказывались, не думаю, что есть необходимость в повторении, но отмечу, что также известно, по каким причинам со специальными акцентами на этой теме спекулирует пропагандистская машина Азербайджана. Скажу одно: Армения делает все возможное для поддержания военного баланса, в том числе используя те возможности, которые предоставляются, исходят из союзнических отношений с Россией».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выдвинул поэтапный вариант решения карабахского конфликта.

Отвечая на вопрос журналиста о том, какова позиция Армении и какой вариант лежит на столе переговоров – поэтапный или пакетный, глава МИД Армении ответил: «Страны-сопредседатели неоднократно заявляли, что проблема должна быть урегулирована на основе тех принципов и элементов, которые были разработаны и представлены сторонам как единое целое, то есть, как пакет, и попытка выделить один принцип или одно положение сделает невозможным урегулирование проблемы. Странами-сопредседателями предложен пакетный подход, и об этом также неоднократно заявлялось странами-сопредседателями, в том числе на самом высоком уровне – на уровне президентов. Но, конечно, мы должны иметь в виду, и это мы также неоднократно отмечали, что пакетное решение, естественно, также подразумевает поэтапное применение этого пакетного решения».

Фото — Радио Азатутюн