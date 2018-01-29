Зеленая зона в 3000-4000 кв метров во дворе Медцентра Шенгавит за короткое время превратилась в автостоянку: фото

Приведенные ниже фотографии сделаны через спутник и находятся в программе Google Earth (Google Планета Земля), которая позволяет просматривать изменения ландшафта, происходящие в определенной местности с 2000 года по настоящее время, а также строительство новых зданий и демонтаж старых строений. И вот, на приведенных фотографиях ясно видно, что зеленая зона площадью примерно в 3000-4000 квадратных метров во дворе Медицинского центра Шенгавит за короткое время превратилась в автостоянку, тогда как ранее в этой зоне имелись деревья, кусты и даже бассейн, которые когда-то «захватывали» дети из соседних зданий. В нескольких метрах к югу от участка появилась котельная, опять-таки за счет зеленой зоны.

Более того, руководство данного центра, построив новый корпус, делает все, чтобы установить забор вплотную к обратной стороне жилого здания по ул. Манандяна-9, прямо напротив окон жителей, на очень коротком расстоянии. По нормам возведение стен, существование этой стены станет бессмысленным. Несмотря на многочисленные жалобы жителей, руководство центра продолжает «убеждать» их. Более того, в середине ноября прошлого года без разрешения началось возведение стены, что было остановлено моим вмешательством (фотографии прилагаются).

По следам этих фотографий я должен выяснить, какой орган позволил уничтожить целую зеленую зону и построить на ее месте парковку и котельную.

Араик АРУТЮНЯН

Председатель постоянной комиссии по вопросам образования, культуре и социальным вопросам Совета старейшин Еревана, член фракции «Елк»