В России прошли совещания «на всех уровнях» в преддверии беспрецедентных санкций со стороны США

Радио Свобода. В России прошли совещания «на всех уровнях» из-за возможного введения очередных санкций со стороны США. Об этом со ссылкой на некий высокопоставленный источник в Кремле сообщает газета «Коммерсантъ». По словам собеседника издания, совещания по поводу санкций прошли как на уровне отдельных отраслевых предприятий, так и в администрации президента России.

Другой федеральный чиновник заявил «Коммерсанту», что общего плана противодействия возможным санкциям «пока не придумано». Он отметил, что понимание ответных мер может появиться только после введения Вашингтоном новых ограничений. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что Кремль уже «проработал меры предосторожности» на случай введения очередных санкций.

Администрация президента США, как ожидается, до конца января представит Конгрессу страны так называемый «кремлевский доклад». В документе будут указаны имена приближенных Владимира Путина, в отношении которых планируется ввести санкции. Всего, по данным СМИ, в новый санкционный список могут попасть около 300 человек, в числе которых предприниматели и высокопоставленные российские чиновники, а также члены их семей.

26 января США уже расширили санкции в отношении Кремля из-за аннексии Крыма и вмешательства России в ситуацию на востоке Украины. В черном списке оказались 21 человек и девять компаний. В их числе заместитель министра энергетики России Андрей Черезов, компания «Технопромэкспорт» и дочерние предприятия «Сургутнефтегаза» и «Силовых машин».

Фото — Радио Свобода