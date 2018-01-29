Турецкая армия усилила наступление против курдов в сирийском Африне

Турция в воскресенье захватила стратегический форпост курдских «Отрядов Народной самообороны» в Сирии. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на AFP.

После нескольких дней плохой видимости из-за сильного дождя и тумана, турецкие военные при поддердки авиации и артиллерии воспользовались ясной погодой 28 января и захватили гору Барсая около курдского города Африн на северо-западе Сирии.

Гора является важным стратегическим пунктом, поскольку с нее открывается вид на города Килис и Азаз, с обеих сторон турецко-сирийской границы. Очевидцы сообщают, что в воскресенье воздушные и артиллерийские удары турецких войск были даже более мощными, чем в предыдущие дни.

Несколько дней назад турецкие силы уже заняли эту позицию, но затем были вынуждены ее покинуть. Турецкие военные сообщили, что гора была захвачена с помощью авиаударов, в результате которых погибли около десяти курдских бойцов.

Как известно, Турция 21 января начала на севере Сирии наземную операцию «Оливковая ветвь». Турецкие войска пересекли границу Сирии и вместе с бойцами союзной «Свободной сирийской армии» (FSA) вступили в столкновения с курдскими «Отрядами Народной самообороны» (YPG), относящимися к коалиции «демократических сил Сирии» (SDF).

Анкара называет YPG «террористами», считая их сирийским ответвлением запрещенной в Турции PKK. Впрочем, курдские бойцы активно сотрудничали с Соединенными Штатами Америки в борьбе против террористической группировки «Исламское государство» в Сирии.

На снимке — турецкие интервенты подняли флаг на горе Барсая в Африне (фото — Anadolu, Европейская правда)