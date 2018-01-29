Армен Саргсян и мы

В политике вы должны либо властью или провластным, либо оппозицией. Третьего варианта не существует. Сказанное на все сто процентов относится и к Армении, где тот, кто не является властью или провластным, выступает как оппозиционер.

Короче говоря, за исключением РПА, все остальные являются оппозиционными, а если кто-то считает блоки «Елк» и «Царукян» проектами власти, это еще ничего не значит, и интересно то, что проектов властей считают «Елк», а не Дашнакцутюн, который является не только проектом власти, но и членом правящей коалиции. Причем, Серж Саргсян единственным, при чьем правлении АРФД стал частью власти. Во всех остальные времена АРФД был либо властью, либо оппозицией. В дни Первой, Второй и Третьей республик. Во время Третьей республики элита Дашнакцутюн была даже выдворена из Армении, и противоречия Тер-Петросяна с АРФД забыть невозможно.

Нельзя забывать, что в годы правления Тер-Петросяна Серж Саргсян был министром, курирующим две силовые сферы, и исключено, что у освобожденных из заключения дашнаков не имели с Сержем Саргсяном проблем. Короче говоря, потребовалось всего несколько лет, чтобы проблемы нивелировались и стороны вошли в одну и ту же правящую коалицию. Так что, никогда не говорите никогда, но это не значит, что не следует углубляться и анализировать отношения между Сержем Саргсяном и АРФД, тем более, что они будут продолжаться, и никто не сможет сказать, какое они будут иметь продолжение.

Мы говорим, что отныне от президента Армении мало что будет зависеть, но как бы мало от того ни зависело, стать президентом будут стремиться многие, так как президент остается президентом, а армяне имеют особое отношение к слову президента. Так что, каким бы первым лицом ни был премьер-министр, вторым лицом станет не первый вице-премьер, а президент Армении.

Только тот факт, что президент Армении официально будет принимать президентов России и других стран, уже свидетельствует о том, что президент Армении не будет являться второстепенным лицом. По поводу выдвижения кандидатов в президенты РА уже упоминаются и указываются различные имена, но наиболее серьезно была воспринята предложенная действующим президентом кандидатура проживающего в Лондоне Армена Саргсяна. Хотя многим из наших СМИ успели написать, что бывший премьер-министр Армении Армен Саргсян отказался от предложения действующего президента, но всего через несколько часов те же самые издания опубликовали биографию Армена Саргсяна, представив его кандидатом в президенты от РПА. Те, кто имеют более или менее представление о политике, изначально были убеждены, что Серж Саргсян вряд ли сделал бы это предложение, не имея предварительного согласия Армена Саргсяна.

Фактически, Армен Саргсян позиционируется в качестве кандидата в президенты от Республиканской партии. Но имеющие некоторое представление о политике понимают, что Армен Саргсян на самом деле кандидат не от РПА, а лично Сержа Саргсяна, а также понимают, что мнения РПА и Сержа Саргсяна разными быть не могут.

Тем не менее, даже для самых понимающих происходит ряд непонятных вещей. Этот вопрос касается также СМИ и журналистов. То же самое средство информации, которое публикует на своем сайте биографию Армена Саргсяна, представляя его кандидатом в президенты, чуть позже размещают беседу с тем же Арменом Саргсяном, который говорит, что он еще должен подумать о предложении действующего президента. И поскольку мы уже высказали мнение, что Серж Саргсян вряд ли бы сделал такое предложение без согласия Армена Саргсяна, мы также понимаем, что некоторые журналисты хотели бы, чтобы Армен Саргсян отклонил предложение президента.

Хотя мы никогда не говорим никогда, тем не менее, мы также понимаем, что многие в политике исключать нельзя. И это только один из таких случаев. И часто средства информации и журналисты оказываются правы. Время и жизнь покажут, кто прав. Мы считаем, что верно то, что это бесспорно незнакомая ситуация как для Армена Саргсяна и Сержа Саргсяна, так и для журналистов и для всех нас. Ведь это в первый раз, когда у нас есть парламентская республика.

Воскан ЕРЕВАНЦИ

Газета «Аравот»

27.01.2018г