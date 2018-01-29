«Грэмми -2018»: Бруно Марс, Кендрик Ламар, «Путин» и другие победители – видео

На 60-й церемонии вручения музыкальных премий «Грэмми», состоявшейся в Нью-Йорке 28 января, певец Бруно Марс удостоился сразу шести наград. Как передает издание Rolling Stones, его диск «24K Magic» признан «Лучшим альбомом года» и «Лучшей записью года», а песня «Thatʼs What I Like» стала лучшей песней года. Кроме того, он получила еще три «Грэмми» в категории «Лучшее R&B исполнение», «Лучшая песня в стиле R&B», «Лучшая альбом в стиле R&B».

В номинации «Дебют года» победила 21-летняя канадская певица Алессия Кара.

Рэппер Кендрик Ламар первенствовал во всех четырех рэп-номинациях, а клип на его песню «Humble» был признан лучшим музыкальным видео.

Эд Ширан выиграл две «Грэмми» в поп-категориях за композицию «Shape Of You» и альбом «÷ (Divide)».

«Лучшим рок-альбомом» стал диск «A Deeper Understanding» группы The War On Drugs, а лучшим альтернативным альбомом — диск The National «Sleep Well Beast».

Певец Леонард Коэн и актриса Кэрри Фишер посмертно удостоены премий в номинациях «Лучшее рок-исполнение» и «Лучший разговорный альбом» соответственно.

В номинации «Лучшая аранжировка» «Грэмми» за сатирическую песню «Путин» о российском президенте получил композитор Рэнди Ньюман.

Подготовила Виктория АНДРЕАСЯН