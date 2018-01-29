«Число жалоб против Армении выросло»: председатель ЕСПЧ

«В целом, число жалоб против Армении выросло», – заявил президент Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) Гвидо Раймонд, отвечая на вопрос Aravot.am во время итоговой пресс-конференции в Страсбурге 25 января.

Согласно годовой статистике, представленной ЕСПЧ, количество жалоб на Армению по состоянию на 2017 год составляет 1819, а в целом в ЕСПЧ в настоящее время представлено 56 тысяч 250 заявлений, поданных из всех государств-членов. Количество исков против Азербайджана составляет 2050, против Турции – 7500. Статистика, представленная Европейским судом, показывает, что из числа жалоб, поданных против Армении в 2017 году, по сравнению с 2015-2016 годами увеличились иски против правительства. Например, в 2015 году против правительства Армении в ЕСПЧ поступило 25, в 2016 году – 41, в 2017 году – 44 иска. В 2017 году ЕСПЧ вынес решение по 12 жалобам против Армении, в 2016 году число вынесенных решений было выше – 16.

Aravot.am попросил главу ЕСПЧ обрисовать ситуацию в Армении в общих чертах, особенно с учетом возросшего числа жалоб на правительство. «В целом количество жалоб на Армению увеличилось. Но я думаю, что такое положение также связано с нынешней ситуацией в процессе урегулирования Карабахского конфликта», – ответил президент ЕСПЧ.

Мы поинтересовались, эффективно ли прошла встреча 24 января с президентом Армении Сержем Саргсяном, имеют ли власти Армении политическую волю для решения проблем, существующих в Армении? Г-н Раймонд не захотел раскрывать подробности встречи, но только сообщил, что Серж Саргсян выразил готовность выполнить взятые Арменией обязательства, и эти обязательства выполняются.

На наше напоминание, что на протяжении свыше трех лет Азербайджан отказывается признать решение ЕСПЧ по делу Ильгара Мамедова против Азербайджана, и поэтому какие шаги ЕСПЧ намерен предпринять в плане наказания Азербайджана, г-н Раймонд ответил: «Комитет министров Совета Европы принял решение и обратился в ЕСПЧ. Сейчас этот вопрос обсуждается в Большой Палате ЕСПЧ. Это вопрос времени. Фактически, невыполнение решения ЕСПЧ является серьезной проблемой, и тем самым Азербайджан нанес ущерб авторитету государств-членов. Обычно вердикты ЕСПЧ выполняются, и случай Мамедова составляет особое исключение. Более того, по этому делу Европейский суд вынес два решения и оба Азербайджаном не были выполнены».

Следует отметить, что в ходе пресс-конференции также прозвучали серьезные опасения по поводу лишения свободы журналистов в Турции, что, по словам президента ЕСПЧ, находится в центре внимания Европейского суда.

Татев АРУТЮНЯН

Страсбург, Франция