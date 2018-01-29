Законодатели США обеспокоены сообщениями о попытках Трампа уволить спецпрокурора по «российскому делу» Мюллера

Голос Америки. Конгресс должен по-новому взглянуть на законодательную инициативу о защите специального прокурора Роберта Мюллера и расследования возможных связей штаба Трампа с Россией после прошлогодних попыток президента Дональда Трампа уволить его, заявили в воскресенье два сенатора-республиканца.

В двух отдельных телеинтервью сенаторы Сюзан Коллинз и Линдси Грэм высказали тревогу по поводу сообщений о том, что президент Трамп потребовал, чтобы юрист Белого дома передал в Минюст распоряжение об увольнении Мюллера.

«У меня есть законопроект о защите Мюллера, и я буду рад передать его завтра», – заявил Грэм, выступая в программе «На этой неделе» на канале АВС.

Коллинз заявила, выступая в программе «Положение в стране» на канале CNN: «Будет нелишне принять дополнительные меры, учитывая последние события».

Напряженность в связи с расследованием, которым руководит Мюллер, довлеет над президентом Трампом в период, когда он готовится выступить с первым докладом Конгрессу «О положении в стране» во вторник.

Газета The New York Times сообщила в четверг, что в июне Трамп поручил юрисконсульту Белого дома Дональду Макгану уволить Мюллера, но отступил, когда Макган пригрозил уйти в отставку, но не выполнить распоряжение президента.

Информированный источник сообщил агентству Reuters, что распоряжение Трампа «достало» Макгана. Он не предъявил ультиматум напрямую президенту, но сказал тогдашнему главе аппарата Белого дома Райнсу Прибусу и тогдашнему главному стратегу Стиву Бэннону, что хочет уволиться, сообщили источники.

Грэм и трое сенаторов-демократов в августе внесли законопроект о защите специальных прокуроров, включая Мюллера, который предполагает, что любое решение об их увольнении должно быть одобрено комиссией из федеральных судей.

Вероятность принятия такого закона, однако, представляется довольно невысокой. Республиканцы в Палате представителей не проявляют особого интереса к этой идее.

Республиканцы составляют большинство как в Палате представителей, так и в Сенате.

Мюллер расследует возможный сговор соратников Трампа и Кремля в ходе президентских выборов 2016 года. Россия отрицает такой сговор, а Трамп неоднократно называл расследование «охотой на ведьм».

Коллинз и Грэм заявили, что не видят никаких признаков того, что в настоящее время Трамп пытается уволить Мюллера.

«Думаю, что президенту приходила в голову плохая идея, – сказала Коллинз. – Он поговорил со своим юрисконсультом, который пояснил возмущенному и разочарованному президенту, почему эта идея плохая».

«Мне совершенно очевидно, что все в Белом доме знают, что президентству Трампа наступит конец, если он попытается уволить Мюллера», – сказал Грэм.

Как сообщает корреспондент «Голоса Америки» Кен Бредемайер, два влиятельных республиканца в Палате представителей – Кевин Маккарти и Трей Гауди – заявили, что одобряют работу Мюллера в ходе расследования. Вместе с тем Маккарти сказал, что не видит необходимости в принятии закона, призванного защитить Мюллера, в прошлом – директора ФБР.

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