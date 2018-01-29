Алексей Навальный отпущен полицией под «обязательство о явке»

Радио Свобода. Оппозиционер Алексей Навальный вечером в воскресенье отпущен из московского ОВД «Якиманка» под обязательство о явке. Об этом сообщила «Дождю» его адвокат. Навальный был задержан днем на Тверской улице. Он намеревался принять участие в организованной его сторонниками акции «Забастовка избирателей» — в поддержку бойкота выборов президента 18 марта.

Всего акциях в рамках «Забастовки избирателей» 28 января в разных городах задержали 299 человек. В Москве это 16 человек. Как сообщает ОВД-Инфо, в ОВД «Даниловский» остаются на ночь Дмитрий Низовцев, Сергей Бойко и Александр Помазуев. В ОВД «Измайловский» остается на ночь Николай Ляскин.

Задержанного вчера во время акции «Забастовка избирателей» на Пушкинской площади в Москве Константина Салтыкова опрашивают для передачи данных на проверку по статье о насилии в отношении полицейского.

Об этом в своем твиттере пишет менеджер правозащитного движения «Открытая Россия» Полина Немировская.

В ОВД якиманка едет ОНК, потому что протоколы Косте Салтыкову и адвокатам так до сих пор и не выдали. Говорят, все материалы у следственной группы. Наш адвокат там уже 6 часов, а Костя все 7. — ядерный потанцевал (@polinanem) January 28, 2018

Салыткова избивали в автозаке, били в пах. Пока адвокат вызывал скорую для медицинского освидетельствования, с Константина начали брать объяснения. Сотрудника правоохранительных органов, к которому Салтыков якобы применил насилие, повезли на медицинское освидетельствование. Самого Салтыкова тоже повезли в больницу.

Центральный районный суд Тулы вечером 28 января назначил 40 часов обязательных работ Сергею Ильину, задержанному на акции в рамках «Забастовки избирателей». Об этом сам Ильин рассказал ОВД-Инфо.

В Санкт-Петербурге всех задержанных 19 человек отпустили. В Архангельске задержанных 4 человек отпустили. В Астрахани отпустили троих из четверых задержанных. В Великом Новгороде из шести человек всех отпустили. В Волгограде также всех отпустили. В Кемерово из 31 человека всех отпустили. В Мурманске отпустили 23 человека. В Уфе задержано 70 человек, все отпускают. В Чебоксарах — задержано 51 человек, их отпускают из ОВД.

«Забастовка избирателей» прошла 28 января в десятках городов России. В акциях участвовали тысячи человек. Самые массовые шествия прошли в Москве и Санкт-Петербурге. Полиция призывала активистов разойтись, однако массовых задержаний не было.

Навальный организовал «Забастовку избирателей» в знак протеста против того, что ему запретили участвовать в президентских выборах в марте 2018 года. Оппозиционер называет эти выборы нечестными и призывает своих сторонников не участвовать в голосовании.

На снимке — момент задержания Навального в Москве в воскресенье (фото — Радио Свобода)