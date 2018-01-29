Церемония присяги в Гюмри: директор арт-гостиницы «Берлин» стал почетным консулом Германии – видео, фоторяд

26 января при участии представителей областных и городских властей Ширака, нескольких дипломатов и гюмрийской интеллигенции директор одного из уникальных строений в историческом центре Гюмри – арт-гостиницы «Берлин», Алексан Тер-Минасян, был назначен Почетным консулом Германии в Ширакском и Лорийском марзе.

Алексан Тер-Минасян вместе с немцами уже много лет реализует в Гюмри многочисленные проекты, его галерея-гостиница всегда оказывалась в центре внимания своими высокохудожественными культурными мероприятиями. Более того, этот факт обрадовал жителей Гюмри, поскольку Алексан Тер-Минасян – один из самых скромных интеллигентов.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Республики Германии в Республике Армения Матиас Кислер в своем выступлении отметил, что выбрал человека, который в течение многих лет неофициально выполнял работу консула в Гюмри. Вот почему МИД Германии сразу же остановил свой выбор на Алексане Тер-Минасяне.

Он также отметил, что их МИД предъявляет высокие требования к тем, кто претендует на пост консула, а Алексан Тер-Минасян – именно тот человек, который с удовольствием выполнит эти требования. По словам посла, г-н Тер-Минасян уже более 20 лет содействует развитию армяно-германских отношений, много лет занимался развитием поликлиники Красного Креста в Гюмри, а затем основал фонд арт-гостиницы «Берлин», способствуя углублению контактов между армянскими и немецкими художниками.

Перед официальной церемонией посол Матиас Кислер вместе с Алексаном Тер-Минасяном дали пресс-конференцию. Г-н Кислер объяснил, почему так важно иметь почетного консула в Ширакском и Лорийском марзе. «Я уже 2.5 года осуществляю дипломатическую миссию в Армении, и должен сказать, что этот день особенно важный и положительный в рамках армяно-германских отношений. С этого момента Федеративная Республика Германия будет иметь в Армении почетного консула», – сказал посол.

Он объяснил, что одним из важнейших элементов внешней политики Германии является то, что они не хотят концентрироваться только на столице, но также вести деятельность и в районах. «Эта послужит активизации экономических связей, а также развитию культурных связей в регионах.

В своем выступлении Алексан Тер-Минасян отметил, что для него большая честь нести это высокое звание. Он отметил, что изучал немецкий язык с 11 лет, переводил с немецкого языка, и углубил свои знания в немецком языке во время учебы в Гюмрийском Политехническом институте.

Алексану Тер-Минасяну от имени Президента Федеративной Республики Германии был вручена консульская экзекватура. После церемонии назначения консулом, он принес присягу и поклялся преданно и добросовестно выполнять свои служебные обязанности.