Жители Армении должны ощутить экономические результаты

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«Общественность должна создать атмосферу нетерпимости к коррупции»

«Соглашение, которое открывает новые горизонты также для двусторонних отношений»

«При содействии наших Европейских партнёров, в том числе ЕС, продолжающиеся в Армении демократические реформы, наша решимость приблизить экономику и законодательство к европейским критериям год от года обеспечивает благоприятную среду для инвестиций в Армении. В этом плане я подтвердил президенту Макрону, что мы более чем заинтересованы расширять и так уже солидное деловое присутствие Франции в нашей стране. Хотел бы выделить также существующие между нашими странами тесные парламентские связи», — 23 января заявил президент Армении Серж Саргсян в Елисейском дворце на совместном брифинге с президентом Франции Эммануэлем Макроном по итогам проведенных переговоров. Говоря о подписанном в ноябре 2017 года между Арменией и Европейским Союзом Соглашении о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Саргсян подчеркнул: «Это действительно амбициозный, ориентировочный документ, в деле создания которого велика роль Франции. Я ещё раз выразил благодарность за то, что во всём процессе развития отношений Армения-ЕС, Франция была рядом с Арменией. Постоянная помощь Франции в этом направлении для Армении действительно важна. Это соглашение, которое открывает новые горизонты также для двусторонних отношений».

1,74 млн евро гражданскому обществу Армении — на реализацию 5 гранатовых программ

ЕС выделит 1,74 млн евро гражданскому обществу Армении на реализацию 5 гранатовых программ, направленных на защиту прав человека и укрепление демократии.

Согласно сообщению делегации ЕС в Армении, эти программы обозначают основные ценности, отмеченные и утвержденные в подписанном Республикой Армения и Европейским союзом 24 ноября 2017 года Соглашении о всеобъемлющем и расширенном партнерстве.

Глава делегации ЕС, посол Петр Свитальский отметил: «Делегация ЕС начинает реализацию пяти новых программ общественной значимости, нацеленных на развитие гражданского общества, привлекая граждан к участию в различной деятельности в сфере управления и прав человека. Я надеюсь, что эти новые программы поспособствуют привлечению все большего числа молодежи и простых граждан к обсуждению ряда важных общественных проблем в Армении».

Так, в новых программах будут участвовать граждане Армении, в том числе женщины и молодежь, в ряде мероприятий, направленных на защиту прав человека, обеспечение прозрачности бюджета, развитие потенциала организаций, возглавляемых женщинами, оценку ситуации в закрытых учреждениях и проведение обсуждений на эту тему, а также повышение уровня осведомленности среди граждан в сельских общинах и организациях гражданского общества относительно шагов по сокращению затрат на энергию с помощью новых технологий.

«Для будущего Армении чрезвычайно важна борьба с коррупцией»

Евросоюз, несомненно, желает сотрудничать с армянскими партнерами – с правительством и гражданским обществом, в первую очередь, помочь решить все те проблемы, которые возникают на пути к демократии и верховенства закона, как сообщает «Арменпресс», после подписания грантовых программ с пятью представителями гражданского общества в беседе с журналистами сказал глава делегации ЕС в Армении Петр Свитальский. «Этот путь не легок, иногда он полон препятствий в некоторых случаях отклонений. Европейский опыт доказывает, что определение демократии и верховенства закона достаточно простое, но работа, которая стоит за этим, намного более объемная. Нет единой модели для достижения идеальной демократии, нет самой лучшей судебно-правовой модели или одной самой лучшей модели судебной власти: ее должна найти Армения, и ЕС ничего не навязывает, нет какой-либо единой модели, мы всего лишь хотим помочь, поделившись опытом, инструментами, стандартами, сравнением»,- отметил посол.

Затронув тему борьбы с коррупцией, он отметил, что доволен законодательными идеями правительства РА: «Это относится к новым законодательным положениям, созданным в отношении коррупции на выборах, подкупу избирателей, злоупотреблению административными ресурсами и использованию угроз. Это показывает, что наш диалог продвигается в правильном направлении, поскольку после последних выборов в отчете ОБСЕ было отмечено, что были дискуссии в этом направлении, в том числе и в СЕ, других европейских институтах, это еще раз указывает на то, что правительство Армении, не дожидаясь следующих выборов, инициировало решение проблемы, что свидетельствует о конструктивном, позитивном диалоге, и мы приветствуем эти события.

Мы убеждены, что после принятия и реализации выборы станут более прозрачными, более справедливыми и лучшими, и я думаю, что все армяне хотят этого».

Свитальский рассказал также, что ЕС намерена финансовыми инструментами содействовать антикоррупционным инициативам. «Мероприятия, которые касаются борьбы с коррупцией, около 20 млн. евро составляют часть содействия бюджету РА. Эта часть относится к совершенствованию администрирования и государственного управления. Мы готовы помочь вам в этой борьбе. Борьба с коррупцией очень важна для будущего Армении. Мы очень рады, что армянские власти сегодня очень часто поднимают этот вопрос, говорят, какие расходы необходимы для достижения этой цели, и это хорошо, поскольку вопрос коррупции в Армении больше не является табу, все признают, что проблема есть, обсуждают варианты решения, и это является примером для других стран. Даже если мы нетерпеливы с точки зрения результатов, все равно мы создали положительный опыт»,- сказал Свитальский, добавив, что верит: у Армении есть потенциал для достижения цели. «Общественность должна стать частью всей этой инициативы, не только правительство. Общественность должна создать атмосферу нетерпимости к коррупции, без которой ни одно правительство не сможет добиться успеха, поверьте».

«Часть соглашения может быть реализована весной»

Спустя два месяца после подписания соглашения Армения-ЕС учитывая определенные импульсы со стороны ЕС, можно констатировать, что европейцы ожидают конкретной работы от властей Армении.

На прошлой неделе Петр Свитальский, отвечая на вопрос «Азатутюн» отметил, что часть подписанного между Арменией и Евросоюзом Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве может быть реализована уже весной. Посол отметил, что речь идет о так называемой предварительной имплементации. Свитальский подчеркнул, что соглашение также позволяет реализовать многие из его положений до ратификации документа всеми странами Евросоюза. «С точки зрения Евросоюза самое важное состоит в том, что соглашение может быть предварительно имплементировано в этом году, надеюсь, этой весной. Для этого требуется, чтобы соглашение ратифицировала Армения. Если вы просмотрите соглашение, то увидите, что есть процедура, которая автоматически запускает предварительную имплементацию. Многие положения соглашения могут быть реализованы без полной ратификации документа. Мы ожидаем, что предварительная имплементация соглашения начнется вскоре. Мы не можем предугадать точную дату начала предварительной имплементации соглашения, однако, принимая за основу известные сигналы общественности, думаю, мы должны быть оптимистами по части предварительной имплементации соглашения».

Возможности экономического роста

Соглашение РА-ЕС дает возможность приблизиться к нормативно-правовому полю ЕС, которое распространяется на различные области: защита прав потребителей, конкуренция, государственные закупки и так далее.

Эта нормативная база, в свою очередь, улучшит защиту прав потребителей, что приведет к честной конкуренции и либерализации рынка.

Соглашение РА-ЕС предусматривает конкретные обязательства в энергетическом и транспортном секторах, которые помогут либерализовать эти рынки и могут привести к снижению цен. Самое главное, что соглашение может стимулировать деятельность европейских инвесторов в Армении. Кстати, в начале декабря в эфире Воскресной аналитической программы «Азатутюн» глава делегации ЕС в Армении Петр Свитальский заявил, что соглашение Армения-ЕС может привести к ощутимым результатам с точки зрения экономического роста.

Власти Армении время от времени подчеркивают, что ожидают от ЕС реализации формулы «большее — взамен большего». Как именно это будет отображаться в случае соглашения, подписанного с Арменией, Свитальский ответил: «Формула «больше – взамен большего» была введена в обращение четыре года назад, и за эти годы мы в определенной степени изменили ее содержание. Мы больше не используем этот термин, по крайней мере, в Брюсселе, но идея остается. Идея в следующем: оказывать больше поддержки тем странам, которые имеют амбициозные планы и полны решимости углубить процесс реформ. Иными словами, чем вы амбициознее, тем последовательнее в вопросе осуществления реформ и тем больше поддержки вы можете ожидать от нас. В прошлом Армения вышла из процесса, но я очень надеюсь, что мы сможем в рамках нового формата, который больше не называется «больше – взамен большего», но который продолжает предлагать больше поддержки для более амбициозных процессов. Но, как я уже сказал, этот процесс основан на оценке последовательности усилий по реформированию».

Таким образом, есть все предпосылки, чтобы в результате осуществления реформ, предусмотренных соглашением ЕС-Армения, жители Армении стали бы свидетелями конкретных экономических результатов.

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Эмма ГАБРИЕЛЯН

Газета «Аравот»,

25.01.2018г