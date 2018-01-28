«Во время погромов в Сумгаите в убийства армян были вовлечены подростки»: Марина Григорян

В рамках проекта «Обычный геноцид» в настоящее время готовится очередной документальный фильм о массовых убийствах армян в Азербайджанской ССР, совершенных 27-29 февраля в Сумгаите, под названием «Сумгаитские дети». Об этом вчера 27 января в Армянском Институте международных отношений и безопасности рассказала автор проекта «Обыкновенный геноцид» Марина Григорян во время дискуссий на тему «Лицо национализма и ксенофобии: 30 лет назад и сейчас».

«В ходе судебного процесса прозвучали свидетельства, что в рядах азербайджанских погромщиков находились подростки и дети. Факты свидетельствуют о том, что основная роль в погромах была отведена именно подросткам. Возможно, причина в том, что подростки избежали бы ответственности, но мы думаем, что таким образом они взращивали в подрастающем поколении армянофобию», – сказала Марина Григорян.

По ее словам, есть свидетельства, что подростки и дети участвовали также и в убийствах армян. Марина Григорян также отметила, что есть все фактические данные, что погромы армян в Сумгаите были организованы на государственном уровне.

Фото – из архива