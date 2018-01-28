Зять экс-депутата парламента Армении Каро Карапетяна найден мертвым в одной из гостиниц в Ереване

ФактИнфо. Тело молодого человека обнаружено сегодня в одном из гостиничных комплексов в Ереване.

По сведениям “ФактИнфо”, личность скончавшегося установлена. Им оказался 33-летний Гор Аракелян, который является зятем бывшего депутата парламента Армении от “Процветающей Армении” Каро Карапетяна(“Ювеци Каро”).

Известно также, что на теле покойного каких-либо следов насилия не обнаружено. При каких обстоятельствах скончался Гор Аракелян выяснит следствие.

Гор Аракелян вышел на свободу всего несколько месяцев назад.

17 мая 2014 года у входа в подземку близ “Вернисажа” в центре Еревана между Гором Аракеляном и преградившими путь его автомобилю Валерием Ованнисяном и Нерсесом Мелконяном завязалась перепалка. Ссора закончилась стрельбой, в результате которой тяжкие телесные повреждения получили не только Нерсес Мелконян и Валерик Ованнисян, но и случайные прохожие.

Гору Аракеляну было предъявлено обвинение в покушении на убийство, которое позже было переквалифицировано на более мягкую статью. А другим участникам инцидента — Нерсесу Мелконяну и Валерику Ованнисяну — было предъявлено обвинение в хулиганстве.

В мае 2017 года президент Армении Серж Саргсян помиловал Гора Аракеляна.

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