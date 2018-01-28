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10:21 | Январь 28 2018

Euronews. Карен Карапетян: «Мы продолжим реализацию нашей повестки реформ»

Euronews. Карен Карапетян: «Мы продолжим реализацию нашей повестки реформ»

На полях Всемирного экономического форума в Давосе корреспондент Euronews Александра Вакулина побеседовала с премьер-министром  Армении Кареном Карапетяном.

Премьер Карен Карапетян рассказал о будущих планах по экономическому развитию страны, а также об отношениях Армении с соседними странами.

«Мы продолжим реализацию нашей повестки реформ, чтобы сделать бизнес-среду Армении более комфортной, в направлении создания единой платформы для ведения бизнеса в нашем регионе, с использованием наших торговых режимов», – сказал глава армянского правительства.
 
«Мы сейчас пытаемся строить общее будущее в нашем регионе, пытаемся стать платформой, воротами через рынки, через культуры, где различные страны мира могут быть действительно совместимы», – добавил Карен Карапетян.

Отмечается также, что с учетом такого видения премьер Карапетян ранее встречался с представителями Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), чтобы содействовать старту процесса реформ.

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Рубрики: Европа, Международные, Пресса

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