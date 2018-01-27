Приказ о погромах армян в Баку дал Гейдар Алиев: Ариф Юнус

Rusarminfo. Находящийся в политэмиграции в Голландии азербайджанский правозащитник и историк Ариф Юнусов дал интервью азербайджанскому интернет-телеканалу «Объектив ТВ», в котором рассказал, что армянские погромы в Баку в январе 1990 года были организованы по распоряжению Гейдара Алиева.

«В конце января должен был состояться пленум ЦК КП Азербайджана, где Гейдар Алиев и вся его команда должны были быть исключены из рядов партии и после этого исчезнуть с политической арены страны. Гейдар Алиев, конечно, был в курсе всего этого и через своих людей в республике развернул бурную контрдеятельность. Ведущую роль в Народном фронте Азербайджана играл Немат Панахлы. В ходе одной из встреч с ним Гейдар Алиев сказал: «Нам нужна большая кровь, много крови!». И именно Немат Панахлы 31 декабря 1989 года организовал разрушение государственной границы в Нахиджеване, хотя Москва уже подписала соглашение, по которому разрешала открытие границы и обещала, что пограничники КГБ не откроют огонь, а в начале января 1990 года стал организатором армянских погромов», — сказал Ариф Юнусов.

Ариф Юнусов также отметил, что сегодня в Азербайджане этот эпизод истории искажен до восприятия 20 января как славной страницы героической борьбы и части национально-демократического движения, в результате которого республика получила независимость.

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