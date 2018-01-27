Рекс Тиллерсон: США выступают против газопровода «Северный поток-2» из России в Германию

США выступают против строительства газопровода «Северный поток – 2» из России в Германию. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон по итогам встречи с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, передает Радио Свобода.

Тиллерсон отметил, что строительство газопровода несет риски для энергетической безопасности и стабильности в Европе. В свою очередь Моравецкий заметил, что Варшава придерживается схожего с Вашингтоном мнения и считает строительство газопровода инструментом политического давления.

Накануне против строительства «Северного потока – 2» выступил президент Польши Анджей Дуда. Однако, по словам польского президента, Варшава работает над диверсификацией источников энергии и добивается лучших условий поставок российского газа.

«Северный поток – 2» – трубопровод, по которому российский газ непосредственно в Германию и Западную Европу будет поступать по дну Балтийского моря, а не через Польшу и Украину. Единственным акционером проекта является «Газпром». Стоимость строительства газопровода составляет 9,5 миллиардов долларов.

Фото — Радио Свобода