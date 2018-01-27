Генштаб ВС Турции официально сообщил о потерях с двух сторон в Арфине

Ermenihaber.am. В официальном релизе Генерального штаба Вооруженных Сил Турции сообщается о потерях в результате военной операции «Оливковая ветвь», осуществляемой в курдонаселенном районе Сирии Арфин.

27 января, на восьмой день операции, отмечается в релизе, турецкие военно-воздушные силы уничтожили 340 опорных пунктов курдских сил самообороны (YPG).

Относительно собственных потерь сообщаются следующие данные: турецкая армия потеряла убитыми 3 ​​человека, 30 раненых, Сирийская свободная армия – 13 убитыми, 24 раненых.

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