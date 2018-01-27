ВВП США вырос на 2,3% в 2017 году

Голос Америки. В четвертом квартале 2017 года темпы экономического роста США неожиданно замедлились. Причиной стало увеличение потребительских расходов, которое привело к росту импорта.

Министерство торговли США сообщило, что в четвертом квартале прошлого года темпы роста ВВП составили 2,6%, что несколько меньше, чем в третьем квартале – 3,2%

Ранее президент Дональд Трамп декларировал, что считает своей целью – рост ВВП США на 3% в год.

В 2017 году этот показатель составил 2,3%, что заметно больше, чем в 2016-м (1,5%). Однако существенно выросли объемы импорта, что демонстрирует, что американские производители пока не имеют возможностей удовлетворять растущий спрос.

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