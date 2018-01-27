Нюрнберг над Баку еще впереди: Наира Зограбян

25 января в ПАСЕ обсуждался представленный азербайджанским делегатом доклад о том, как защитить детей во время вооруженных конфликтов. Депутат Национального Собрания Армении Наира Зограбян представила Ассамблее политику армянофобии, проводимую в Азербайджане. Она также призвала докладчика проявить гражданскую храбрость и принять, что армянофобия в ее стране осуществляется на государственном уровне. Зограбян заявила: Нюрнберг для Баку еще впереди.

Уважаемые коллеги,

Мы сегодня действительно проявляем чрезмерную чувствительность и обсуждаем важный вопрос – как защитить детей от вооруженных конфликтов. Сегодня мы имеем жестокую статистику об убитых, подвергнутых насилию детях в результате военных конфликтов в Сирии, Йемене, Мьянме. Такая же бесчеловечная статистика существует и касательно детей, ставших жертвами преступлений ДАИШ. Однако детей убивают не только в горячих точках планеты, но и на территории стран, которые находятся в состоянии холодной войны.

И поскольку в докладе говорится, в том числе и о Нагорно-Карабахском конфликте, то действительно, жертвами этого конфликта становятся дети, женщины, старики. Для разумного человека не может быть разницы, какой национальности ребенок, ставший жертвой конфликта – сириец, йеменец, армянин или азербайджанец.

Однако, когда в 2016 году Азербайджан совершил апрельскую агрессию, выбрав в качестве мишени для артобстрела среднюю школу села Неркин Чартар и специальное время, когда дети были во дворе школы, в результате чего погиб 12-летний Вахинак Григорян, а еще двое детей были ранены, я вынуждена спросить докладчика, не является ли это государственной политикой Азербайджана – постоянно выбирать в качестве мишени гражданских лиц и гражданские населенные пункты? В тот же день, 2 апреля, ВС Азербайджана, вторгнувшись в село Талиш, жестоко убили членов семьи Халапян, отрезав уши пожилым людям, убили и надругались над солдатами. Еще раз задам тот же вопрос: не является ли все это государственной политикой данной страны?

Уважаемые коллеги, есть приграничные армянские деревни, где на протяжении многих лет в дневное время похорон не бывает, поскольку кладбища пребывают в качестве мишени противника. А когда начинается уже сравший регулярным обстрел, детей отводят в специальные убежища, включают громкую музыку, чтобы взрывы мин не отразились на детской психике.

Я, конечно, понимаю, что докладчик не хотел бы проявлять гражданскую храбрость и признать, что армянофобия является государственной политикой ее страны, в противном случае она может оказаться рядом с Илгаром Мамедовым. Однако другая азербайджанка, журналист Улкер Исмаилгызы с ужасом рассказывает о пособии для детей дошкольного возраста, в котором 5-6 летних детей спрашивают, кто такой армянин и каким должен быть перед ним наш гражданский долг. Если мы хотим защитить наших детей, их мысли и души, госпожа Фаталиева, то должны защитить их от агитации ненависти и ксенофобии. Чтобы однажды, как говорит ваша соотечественница Исмаилгызы, когда будет установлен мир, у нас не было бы неизлечимо отравленного ненавистью поколения.

Но я, тем не менее, настроена оптимистично и верю – Нюрнберг над Баку еще впереди.

В завершение выступления Наира Зограбян сказала, что намерена подарить книгу автору доклада Фаталиевой.