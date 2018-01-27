Twitter, Facebook и Youtube вновь оказались в прицеле турецких властей

В рамках проводимой турецкими вооруженными силами военной операции «Оливковая ветвь» в сирийском Африне власти Турции продолжают контролировать публикации в социальных сетях и прессе. По сообщению сайта турецкой газеты «Habertürk», соответствующие государственные органы со всей внимательностью и строгостью следят за всеми публикациями в турецком сегменте интернета.

Турецкий информационный и телекоммуникационный совет (ВТК) оперативно реагирует на «ложные и необоснованные, подозрительные и спекулятивные публикации в социальных сетях, которые могут повлиять на успех трудного дела «мехметчиков» (солдат, – пер.), испортить настроение солдат на границе, манипулировать внешней и внутренней аудиторией». BTK строго следит за всякого рода публикациями в интернете, и немедленно докладывает Генеральной прокуратуре о выявленных подозрительных лицах.

По решению премьер-министра Турции, блокируется и предотвращается размещение публикаций с «вредоносным контентом» на социальных платформах «Twitter», «Facebook» и «Youtube». Прокуратура немедленно начинает юридический процесс против этих публикаций и их авторов. После блокировки их счетов в течение 24 часов принимается судебное решение.

Турция в этой связи направила также специальное предупреждение в Twitter, Facebook и Youtube. Эти международные гиганты в некоторых случаях очень жестко отреагировали на попытки Турции по удалению контента. Однако Турция ответила, что при не блокировании в оперативном порядке «вредоносного, опасного, лживого и подвергающего манипуляции» контента, это может оказать необратимое негативное влияние на общество, из-за чего они вынуждены будут оперативно реагировать на все публикации.

Турция особенно жестко следит за информацией о местонахождении и состоянии войсковых объединений, деталях операций, оружии и боеприпасах, местах базирования. Военные чиновники также предупреждены о том, что публикация подробной информации об этом запрещена.

Источник – Ermenihaber.am