Рост цен на рынке бензина, дизтоплива и сжатого газа может привести к росту цен на ряд товаров: «Жоховурд»

Газета «Жоховурд» пишет: «Рост цен на рынке бензина, дизельного топлива и сжатого газа может стать причиной роста цен на некоторые продукты. В интервью газете «Жоховурд» владелец компании «Манчо Груп», которая занимается производством муки и кондитерских изделий, Иван Мосоян отметил, что подорожание дизельного топлива и сжатого газа, вероятно, отразится негативно на ценах на кондитерские изделия.

«Мы находимся на этапе обсуждений с рынком топлива, потому что доставка кондитерских изделий осуществляется в основном транспортом. А этот транспорт работает на дизельном топливе. Мы еще не повысили цены на кондитерские изделия, но мы уже чувствуем, что скоро начнет работать с убытками», – сказал он, добавив, что они обобщат показатели за январь и примут решение.

По утверждениям экспертов, с той же проблемой сталкиваются и многие другие компании, и если не в ближайшие дни, то, по крайней мере, в ближайшие месяцы, они начнут постепенно повышать цены на свою продукцию».

Статью полностью можно прочитать в сегодняшнем номере газеты «Жоховурд»