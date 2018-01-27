Президент США Дональд Трамп выступил в Давосе: видео

Президент США Дональд Трамп выступил вчера на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Трамп – первый действующий президент США, который приехал на форум с 2000 года, передает Радио Свобода.

В своем выступлении Трамп сосредоточился на экономических достижениях, которые Америка достигла в период его правления. Президент отметил рекордное снижение безработицы среди различных слоёв населения за последние 50 лет. По словам Трампа, за последний год в США было создано более двух миллионов рабочих мест.

Президент также подчеркнул, что Америка переживает «лучшие времена» для инвестиций и ведения бизнеса. При этом он обратил внимание на инициированные им налоговую реформу и упрощение правил ведения бизнеса.

Накануне Трамп встретился с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. После встречи президент США отметил, что стороны провели «отличную дискуссию», и заявил о «прекрасных отношениях» с британским премьером.

Трамп также встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Перед встречей президент раскритиковал власти Палестинской автономии, которые, по словам Трампа, пытаются затормозить мирный процесс на Ближнем Востоке.