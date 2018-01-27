Создание Дома-музея Лусине Закарян в Ереване завершится к 1 июля 2018г

После смерти несравненной исполнительницы армянской духовной музыки Лусине Закарян и ее супруга Хорена Паляна, их дом в Ереване по адресу Кохбаци-42, перешел к племянникам Паляна, которые много лет не соглашались на превращение унаследованной собственности в музей.

О возможности превратить дом Лусине Закарян в музей недавно объявил министр культуры Армен Амирян. Как пояснила заместитель министра Арев Самуэлян, с некоторыми наследниками Лусине Закарян и Хорена Паляна удалось достичь общего согласия.

«Я хочу подчеркнуть и поблагодарить племянников Хорена Паляна по отцовской линии, которые сумели решить эту проблему, и в результате дом Лусине Закарян превратится в музей. Это было не только желание общественности и министерства культуры, но и большое желание этой замечательной пары – Лусине Закарян и Хорена Паляна. Этот очаг культуры будет иметь статус фонда-музея. Научная концепция выставки будет разработана Музеем литературы и искусства Егише Чаренца. Ремонт квартиры был возложен на Раффи Паляна – племянника Хорена Паляна. Работа продвигается вперед», – сказала заместитель министра.

Ремонтные работы в музее должны быть завершены к 1 июня – дню рождения певицы. Именно в этот день состоится торжественная церемония открытия Дома-музея Лусине Закарян.

Алиса ГЕВОРГЯН

Министерство культуры Армении