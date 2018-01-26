США расширили санкции против России: 21 физлицо и 21 организация — в новом списке

Минфин США ввел новые санкции против России. В расширенный список включены 21 физическое лицо и 21 российская организация, передает ВВС.

Речь в данном случае идет о расширении санкционных мер, которые США применяют к России с 2014 года, когда был аннексирован Крым и начались боевые действия в Донбассе. В прошлом году президент Дональд Трамп подписал закон, позволяющий США ввести новые санкции.

Согласно сообщению, опубликованному на сайте американского минфина, среди компаний, попавших под санкции, оказались «Силовые машины» миллиардера Алексея Мордашова, а также входящая в «Ростех» компания «Технопромэкспорт», с которой судилась корпорация Siemens из-за поставок турбин в Крым.

В списке также оказались польская компания Doncoaltrade, компания «Внешторгсервис», объединившая крупнейшие шахты и промышленные предприятия неподконтрольной Киеву территории Донбасса, подконтрольный беглому украинскому олигарху Сергею Курченко «Газ-Альянс», а также компания «Евро Полис», которая, как писало издание «Фонтанка», связана с бизнесменом Евгением Пригожиным.

Также в список внесены 12 компаний, связанных с «Сургутнефтегазом», в том числе его страховое общество и дочерний банк нефтяной компании под руководством Владимира Богданова.

Среди физических лиц, которых коснулись ограничения, упомянуты заместитель министра энергетики России Андрей Черезов, директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Евгений Грабчак и руководитель «Технопромэкспорта» Сергей Топор-Гилка.

В августе прошлого года санкции против Черезова, Грабчака и Топор-Гилки, а также компаний-партнеров Siemens в России ввел Евросоюз. В коммюнике о введении новых санкций подчеркивалось, что создание независимого энергоснабжения Крыма и Севастополя «поддерживает их отделение от Украины и подрывает территориальную целостность, суверенитет и независимость» страны.

29 января, как ожидается, будет опубликован американский «кремлевский доклад», который позволит США ввести санкции в отношении чиновников и представителей бизнеса, близких к президенту России Владимиру Путину.

Фото — ВВС