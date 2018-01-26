Анкара «возмущена» заявлениями премьера Греции об агрессивности Турции

МИД Турции осудило комментарии премьер-министра Греции Алексиса Ципраса в ходе Всемирного экономического форума в Давосе о Турции как «агрессивном соседе». Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на издание Ekathimerini.

«Для нас невозможно принять заявление греческого премьер-министра Ципраса против Турции в Давосе», — заявил пресс-секретарь турецкого МИД Хаме Аксой.

«Мы считаем, что господину Ципрасу достаточно взглянуть на собственный кабинет, чтобы увидеть реальный пример «агрессии». Всем известно, что некоторые его коллеги прекрасно подходят под это определение», — добавил он.

Напомним, премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил в Давосе, что его европейские партнеры не всегда понимают сложности жизни рядом с таким «агрессивным» соседом, как Турция.