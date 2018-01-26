Премьер Греции Алексис Ципрас в Давосе: Турция — сложный и агрессивный сосед

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил в Давосе, что его европейские партнеры не всегда понимают сложности жизни рядом с таким «агрессивным» соседом, как Турция. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

На Всемирном экономическом форуме в Давосе Ципрас принял участие в дискуссии о стабилизации региона Средиземноморья и решении миграционного кризиса.

Как известно, сотни тысяч беженцев и мигрантов пересекли турецко-греческую границу, чтобы попасть дальше в другие страны Евросоюза в разгар миграционного кризиса в 2015 году. Этот период пришелся на переговоры Греции о третьей волне финансовой помощи от международных кредиторов.

Ципрас, который пришел к власти в начале 2015 года, рассказал, как приступил к работе в очень сложный для Греции период, которая не только пытается решить долговой и миграционный кризис, но также пытается справиться с «агрессивным соседом» и «порой непредсказуемыми агрессивными военными действиями в Эгейском море».

«В то же время мы должны принять решение о том, что мы собираемся делать с таким агрессивным поведением Турции», — сказал он в ответ на замечание о том, что Турция может изменить свое мнение относительно миграционного соглашения с ЕС в любой момент.

«Для кого-то очень легко быть агрессивным, если они живут в Люксембурге или Нидерландах, так как их соседи — Бельгия и Люксембург, а не Турция. Но для нас это не так легко», — добавил он.

Напомним, в 2016 году ЕС и Турция заключили соглашение о приеме Анкарой мигрантов, направлявшихся в ЕС.