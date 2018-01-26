Европейцы проявляют четкость и спешат

От руководства Армении ждут быстрых действий

Эстония стала первой из 28 стран-членов ЕС, которая две недели назад ратифицировала Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, подписанное между Арменией и Европейским союзом, таким образом, пройдя все процедуры, необходимые для вступления соглашения в силу.

Напомним, что для вступления в силу соглашения Армения-ЕС, подписанного 24 ноября прошлого года в Брюсселе в рамках саммита Восточного партнерства, необходимо, чтобы документ ратифицировали все 28 стран-членов ЕС.

Власти уверяют, что Национальное Собрание Армении, по всей вероятности, уже до конца марта ратифицирует данный документ. В конце года правительство одобрило его. В ближайшее время, когда будет положительное заключение Конституционного суда, оно в качестве законодательного проекта будет отправлено в Национальное собрание.

«Уже по установленной процедуре мы продолжим процесс ратификации. Я считаю, что до конца марта парламент Армении ратифицирует это соглашение. Соглашение содержит также переходные положения, которые позволяют реализовать ряд важных пунктов соглашения, особенно пункты, касающиеся финансового содействия Евросоюза, до окончательной ратификации соглашения со стороны Европейского парламента. Однако для этого требуется, чтобы его ратифицировало Национальное собрание Армении. Думаю, этот график очень реалистичен», — сказал радио Азатутюн глава постоянной комиссии НС по внешним связям Армен Ашотян.

Что касается европейской стороны, то власти Армении ожидают, что хотя бы до середины 2019 года Брюссель ознаменует окончательную ратификацию соглашения.

«Все делегации, группы дружбы парламента Армении, которые работают или будут работать с национальными парламентами государств-членов ЕС, должны сделать вопрос скорейшей ратификации соглашения Армения-ЕС приоритетным в своей повестке дня. Процедура в Европейском союзе довольно сложная. Чтобы соглашение было ратифицировано со стороны Европейского парламента, оно должно быть ратифицировано в национальных парламентах государств-членов ЕС, только после этого он должен поступить в Брюссель на окончательную ратификацию со стороны Европейского парламента. Это означает, что самый оптимистичный срок – до 1 июня 2019 года», — сказал Армен Ашотян.

25 декабря президент Армении Серж Саргсян подписал указ о создании межведомственной комиссии, где с одной стороны выступает Армения, а с другой – представители общества по атомной энергетике ЕС и стран ЕС, во исполнение положений Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Республикой Армения и Европейским союзом. Указом президента утвержден также состав комиссии, ее будет возглавлять вице-премьер, министр международной экономической интеграции и реформ Армении Ваче Габриелян. Членами комиссии являются министры иностранных дел, экономики, энергетики и финансов, замначальника полиции, помощник президента РА и другие.

Как сообщила пресс-служба главы армянского государства, межведомственная комиссия будет координировать работу компетентных органов Армении с ЕС и странами-членами в рамках предусмотренного соглашением и документом торгово-экономического и отраслевого сотрудничества. Комиссия будет утверждать программы исходящих из соглашения и документа мероприятий, разработанных органами госуправления РА, в том числе, нацеленных на проведение реформ и процесс сближения, следить за их исполнением. Комиссия, согласно указу, предварительно будет обсуждать вопросы торгово-экономического и отраслевого сотрудничества, включенные в повестку Совета и Комитета по партнерству Армения–ЕС, а также принимать решения.

Работа комиссии организовывается посредством заседаний, которые будут созываться по мере необходимости, но не реже, чем раз в квартал.

Органы госуправления должны будут предварительно обсуждать с комиссией подлегающие координации программы, встречи, мероприятия, а также подписываемые и утверждаемые документы.

28 декабря правительство Армении одобрило проект решения об одобрении Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС, а также с Европейской общиной атомной энергии и странами-членами.

По всей вероятности, межправительственная комиссия будет заниматься и контролировать процесс претворения в жизнь обязательств в рамках соглашения РА-ЕС, будет осуществлять определенный мониторинг

Помимо этого, хотя подписание соглашения РА-ЕС не подразумевает либерализацию визoвого режима, власти Армении неоднократно заявляли, что они с нетерпением ждут начала диалога по этому вопросу в этом году. Недавно А. Ашотян касательно данного вопроса заявил: «У нас очень четкий подход, независимо от договоренностей, которые лежат в основе диалога по либерализации визового режима. То есть, мы предлагаем, чтобы политический диалог начался до полного пакета условий, поскольку это, тем не менее, тоже трудоемкий процесс в случае работы в 2-3 года».

Подписав соглашение с ЕС, Армения стал первой страной-членом ЕАЭС, которая стремится к углублению отношений ЕС. Все еще озвучивается мысль о том, сможет ли власть проявить политическую волю на пути осуществления реальных реформ, или сможет ли руководство Армении выполнить взятые на себя обязательств, будут ли они применяться в реальности или останутся на бумаге.

Есть много скептиков, которые уверены, что власти в рамах соглашения получат финансовую поддержку от ЕС, так и не осуществив реформы.

Борьба с коррупцией, создание свободных конкурентных условий, в этой и других сферах власти должны показать реальные результаты. В этих вопросах больше никто не будет обращать внимания на красивые речи, необходимо осуществить конкретную работу.

Принимая во внимание месседжи, идущие от ЕС, можно сделать вывод, что европейские партнеры наших властей проявляют четкость и спешат. Очевидно, что они ждут быстрых действий от руководства Армении.

Обобщение темы в номере «Аравот» — от 25 января.

Эмма ГАБРИЕЛЯН

Газета «Аравот»,

24.01.2018г