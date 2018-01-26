Глава МИД Арцаха принял депутата Европарламента

26 января министр иностранных дел Республики Арцах Масис Маилян принял депутата Европарламента от Швеции, члена Комиссии по внешним отношениям Ларса Адактуссона, прибывшего в Степанакерт в сопровождении председателя Армянской федерации Европы за справедливость и демократию Гаспара Карампетяна.

В ходе встречи министр иностранных дел представил приоритеты внешней политики Арцаха, в частности, шаги, направленные на достижение прогресса в процессах международного признания Арцаха и мирного урегулирования азербайджано-карабахского конфликта.

Коснувшись достижений в процессе государственного строительства в Арцахе, глава МИД подчеркнул приверженность народа и властей Республики Арцах укреплению независимой государственности, основанной на демократических ценностях и принципах. В этом контексте Масис Маилян вновь подтвердил готовность Арцаха к сотрудничеству с ЕС, направленному на укрепление демократических институтов в Арцахе.

Глава внешнеполитического ведомства выразил уверенность, что сотрудничество ЕС с Арцахом внесет вклад в укрепление мира и стабильности в регионе, так как продемонстрирует неприемлемость политики Азербайджана по изоляции Арцаха в качестве средства решения конфликта.

Пресс-служба МИД Арцаха