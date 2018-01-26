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19:02 | Январь 26 2018

Глава МИД Арцаха принял депутата Европарламента

Глава МИД Арцаха принял депутата Европарламента

26 января министр иностранных дел Республики Арцах Масис Маилян принял депутата Европарламента от Швеции, члена Комиссии по внешним отношениям Ларса Адактуссона, прибывшего в Степанакерт в сопровождении председателя Армянской федерации Европы за справедливость и демократию Гаспара Карампетяна.

В ходе встречи министр иностранных дел представил приоритеты внешней политики Арцаха, в частности, шаги, направленные на достижение прогресса в процессах международного признания Арцаха и мирного урегулирования азербайджано-карабахского конфликта.

Коснувшись достижений в процессе государственного строительства в Арцахе, глава МИД подчеркнул приверженность народа и властей Республики Арцах укреплению независимой государственности, основанной на демократических ценностях и принципах. В этом контексте Масис Маилян вновь подтвердил готовность Арцаха к сотрудничеству с ЕС, направленному на укрепление демократических институтов в Арцахе.

Глава внешнеполитического ведомства выразил уверенность, что сотрудничество ЕС с Арцахом внесет вклад в укрепление мира и стабильности в регионе, так как продемонстрирует неприемлемость политики Азербайджана по изоляции Арцаха в качестве средства решения конфликта.

Пресс-служба МИД Арцаха

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Рубрики: Международные, Официальные

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