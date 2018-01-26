Это не гражданская война, конфликт начался с гибридной войны, со вторжения России в Украину: Курт Волкер

Deutsche Welle. Гость «Немцова.Интервью» — специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер. В 2008-2009 годах он был постоянным представителем США при НАТО. С 2012 года — исполнительный директор McCain Institute. Свои функции в качестве переговорщика по урегулированию военного конфликта в Донбассе выполняет на волонтерских началах. На 26 января намечена очередная встреча Волкера с его российским коллегой Владиславом Сурковым, на этот раз она пройдет в Дубае. В интервью, которое он дал DW накануне встречи, Волкер признал, что не испытывает оптимизма в отношении скорого мирного урегулирования на востоке Украины.

Жанна Немцова: Как бы вы определили продолжающийся вооруженный конфликт в Донбассе. Это война между Россией и Украиной, гражданская война, гибридная война или пример агрессии со стороны России?

Курт Волкер: Безусловно, это не гражданская война. Чтобы это понять, достаточно посмотреть, сколько русскоязычных живет на всей территории Украины. В Одессе, Киеве, других регионах востока страны. Между жителями нет конфликта, там нет дискриминации. Люди в этих местах живут нормальной безопасной жизнью, они работают. Так что конфликт затронул только одну часть востока Украины. Почему? Потому что он начался с гибридной войны, со вторжения России в Украину. Там были созданы различные организации, которые были наделены полномочиями, и вооруженные отряды ополченцев, которые Россия обучает, полностью поддерживает и обеспечивает оружием. Это продолжается и по сей день.

Я думаю, при помощи этих мер Россия надеялась привести к власти более дружественных ей политиков в Киеве, чтобы удержать страну в сфере своего влияния. Но в итоге это вызвало противоположный эффект. Негодование, спровоцированное этим вторжением, сплотило Украину более, чем когда либо, способствовало формированию национального самосознания и сделало страну более прозападной. Я считаю, что все завершилось трагедией, поскольку множество людей пострадало в результате этого конфликта. Более десяти тысяч человек погибли и более миллиона человек стали вынужденными переселенцами, однако Россия своих целей в Украине не добилась. За этим очень грустно наблюдать.

— Политики ведь понимают, что за этим конфликтом стоит Россия. Вы, например, участвуете в переговорах с Владиславом Сурковым. В то же время и украинские власти, и США, и Евросоюз не хотят признавать, что между Россией и Украиной идет война. Даже в новом законопроекте, принятом Верховной радой, никто не называет этот вооруженный конфликт войной. Почему?

— Вы знаете, все упирается в семантику, в то, как люди трактуют определенные понятия. Я не верю в то, что у России есть намерения оккупировать всю территорию Украины военным путем. Я не думаю, что ее цель состоит в этом. Тем не менее, Россия вовлечена напрямую. Сначала она оккупировала Крым и объявила об его аннексии, а затем вошла туда и ввела свои уполномоченные силы, а также оккупировала часть Восточной Украины. Вот что она на самом деле делает. Но я думаю, что она преследует, скорее, политические цели: дестабилизировать страну, влиять на политику Киева и попытаться вбить клин между Украиной и Западом. Я не думаю, что это работает, но я думаю, что причина напряженности отчасти была и в этом.

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