СНБ Армении: раскрыта транснациональная преступная группировка, занимавшаяся нелегальной миграцией граждан в Иран и Турцию

В результате предпринятых сотрудниками Службы национальной безопасности Армении оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий раскрыта деятельность транснациональной преступной группировки, занимавшейся организацией нелегальной миграции.

Как передает пресс-служба СНБ РА, данная группировка осуществляла незаконное перемещение иностранных граждан в Иран и Турцию через территорию Армении.

Согласно сообщению, за январь-июнь 2017г. сотрудниками СНБ РА были выявлены 5 случаев незаконного пересечения границы Армении и Ирана в районе Мегри гражданами Ирака (1), Узбекистана (1) и ИРИ (4).

Кроме того, в результате предпринятых необходимых оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий выяснилось, что все случаи были организованы одними и теми же лицами, проживающими в Иране и Армении. По их наводке иностранные граждане приезжали в Армению, затем водители такси, по национальности армяне, в основном в ночное время суток сразу доставляли их на армяно-иранскую границу, в заранее указанную организаторами местность. После этого один из членов преступной группы обрезал колючую проволоку инженерно-технических сооружений на государственной границе и провожал нарушителей границы на территорию Ирана с целью отправить впоследствии в Турцию.

На основании добытых в ходе следствия достаточных доказательств в рамках данного дела в качестве обвиняемых привлечены 6 человек, в отношении трех из них обвинительное заключение уже направлено в суд, а трое других объявлены розыск.

С целью раскрытия всех участников преступной группировки и пресечения незаконной деятельности по использованию территории Армении в качестве транзитной зоны оперативно-розыскные мероприятия были продолжены, в результате чего в декабре 2017г. в СНБ поступила оперативная информация о прибытии в РА новых групп граждан Узбекистана, Киргизии, Туркменистана и Йемена, которые были депортированы из Турции, однако намеревались незаконным путем вернуться в эту страну.

В результате предпринятых экстренных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий 22 и 26 декабря 2017г., а также 15 и 19 января 2018г. попытки данных граждан пересечь армяно-иранскую границу были предотвращены.

По данному инциденту также были получены фактические данные, согласно которым организаторами транзита иностранцев были вышеуказанные граждане Турции и Ирана.

Для установления личностей данных граждан и с целью предотвращения дальнейших преступных посягательств на неприкосновенность государственных границ Республики Армения представителями Службы национальной безопасности был разработан специальный план действий.

Получив информацию о подготовительных действиях организаторов по незаконному пресечению границы разыскиваемым Интерполом гражданином ИРИ, который находился на тот момент на территории Армении, и с целью задержания прямо на месте преступления лица, который встречал нарушителя границы с иранской стороны, на место происшествия отправились сотрудники соответствующих подразделений Службы национальной безопасности РА. Они задержали гражданина Ирана, незаконно пересекшего государственную границу с иранской стороны и занимавшегося организацией нелегальной миграции.

В Следственном управлении Службы национальной безопасности Армении по данному факту было возбуждено уголовное дело, в качестве обвиняемых уже привлечены 7 человек, в отношении 4 из них в качестве меры пресечения избрано заключение под стражу.

В настоящее время продолжаются широкомасштабные оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по выявлению всех организаторов незаконной миграции и их соучастников, а также по установлению возможных путей нелегального пересечения границы РА.

В результате последовательных мероприятий за 2017г. был раскрыт также случай организации незаконного пересечения армяно-грузинской границы. Выяснилось, что осуществляющие специальную государственную службу лица с целью получения незаконной прибыли при содействии группы лиц за 2016-2017гг. организовали пересечение границы через лесную зону в Лорийской области РА 1 гражданином Грузии и 2 гражданами Армении, имеющими правовые или документальные проблемы.

В рамках возбужденного по данному факту уголовного дела в качестве обвиняемых привлечены 13 человек, в отношении одного из них уголовное преследование было прекращено в связи с его смертью, еще двое из них объявлены в розыск, по части остальных 10 обвиняемых уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

В результате последовательной борьбы с незаконным пресечением границы, а также возможными случаями проникновения в РА членов международных террористических организаций либо использования ими территории республики в качестве транзитного пути в течение 2017 года – благодаря предпринятым СНБ комплексным оперативно-розыскным мероприятиям – было раскрыто и в следственном управлении Службы национальной безопасности РА по факту подобных случаев было возбуждено 45 уголовных дел.

По этим уголовным делам в качестве обвиняемых привлечены 47 человек (22 из них – граждане РА, а 25 – граждане иностранных государств).

В отношении 40 из них 21 уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд, еще 7 объявлены в розыск.

По всем случаям незаконного пресечения границы СНБ РА установило действенное сотрудничество с компетентными органами иностранных государств, благодаря всестороннему, полному и объективному следствию были выявлены все тенденции, наиболее уязвимые в плане незаконного пресечения границы места и упущения в процессе охраны границы и пограничного контроля.

На основании проведенного анализа компетентным органам были направлены обращения и письменные предложения. В результате – при сотрудничестве Главного штаба ВС РА, Пограничного управления ФСБ России в Республике Армения и Пограничных войск Службы национальной безопасности Армении – приняты действенные меры с целью устранения выявленных нарушений и исключения повтора подобных случаев.